İstanbul İçki Yasağı ile Gündemde! Bu da Oldu
İstanbul Valiliği, olaylara karışanların ekseriyetle alkollü olduklarını iddia ederek açık alanlarda içki içilmesini yasakladı! İstanbul içki yasağı haberi gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul içki yasağı ile gündemde. “Güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları”nı iddia eden İstanbul Valiliği, kentteki açık alanlarda alkollü içecek tüketimini yasakladı.
İstanbul Valiliği, yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini yasakladı.
İstanbul Valisi Davut Gül imzası ile ilgili yerlere gönderilen kararda şu ifadeler kullanıldı:
“Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması, hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur”
Karar gereği halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak ve alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.
T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre kararın gerekçesi “olaylara karışan şahısların çoğunlukla alkollü olduklarının tespit edilmesi”.
Davut Gül imzalı genelgede “İlgili makamlara yapılan şikayetlerde, ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları, umuma açık park, plaj, sahil ve benzeri alanlarda alkol alan şahısların çevreye rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İstanbul İçki Yasağı: TİP’den Açıklama
TİP, İstanbul Valiliği’nin kamusal alanda içki içilmesine getirdiği yasağı yargıya taşıyacağını açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) yapılan açıklamada, karar “Özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimi” olarak nitelendi.
Kararı tanımadıklarını duyuran TİP, yargıya başvuracaklarını vurguladı.
İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz.
Anayasa’ya aykırı bu sözde yasaklama kararı, özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimidir.
Tehlikeli sonuçlara gebe… pic.twitter.com/O1tufkoXXS
— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 30, 2023
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