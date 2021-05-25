Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, D-Smart’ta Gündem Özel programının konuğu oldu ve Posta Gazetesi spor yazarı Faik Gürses’in sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi: “Abdullah Avcı Ben iyi bir hocayım beni dert etmeyin. Uzlaşmaya gerek yok dedi’, ben de inandım.”

Geçen sezon devre arasında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlı kulüp takım başına Sergen Yalçın’ı getirmişti. Başkan Çebi teknik direktör değişikliğiyle ilgili, “‘Benim enerjim yok buraya kadar’ söyleminden sonra Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdik. ‘Ben iyi bir hocayım beni dert etmeyin. Uzlaşmaya gerek yok dedi’, ben de inandım. Olayın daha sonra buralara geleceğini, ücretinin bu noktalara geleceğini bilemedim. Hala anlaşmaya çalışıyoruz. UÇK’nın kararı sağlıklı bir karar değil.

“Sergen Yalçın konusu denk geldi böyle oldu”

Sergen Yalçın konusu hep kafamdaydı, denk geldi böyle oldu. Biz Sergen hocamızla devam edeceğiz, niyetimiz o. O’nun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Tatil yapsın dinlensin, O’nu çok seviyorum, sorun yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadroyu teknik adamlar dizayn ederler. Mevcut olanı korumak ilk planımız. Belki iki üç takviye yapabiliriz. Kulübün yaşayabilmesi için prensiplerimden vazgeçmeyeceğim.”

Chelsea’nin Premier Lig’de 4. olmasıyla Şampiyonlar Ligi’e direkt katılan Beşiktaş için Ahmet Nur Çebi, “Netice de borç 3,5 milyar lira, geçmişten gelen borçlar bunlar. Buna dikkat etmemiz lazım” yorumunda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğun anahtarı ‘Bırakmam Seni’ kampanyasıydı.

Transfer sorusuna Ahmet Nur Çebi, “Santrfor konusunda tedbirli olmalıyız, o bölge önemli. Ghezzal’ı son dakikada motor kurye ile yetiştirdik, kimse vazgeçilmez değildir. Parasını ödemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum. Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız.

“Rahmetli Maradona’yı getirsek lisans alamayız.”

Rahmetli Maradona’yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız. Bu şartlar düşünüldüğünde küllerimizden doğduk diyebiliriz. Çok zor günler geçirdik, şampiyonluğun anahtarı ‘Bırakmam Seni‘ kampanyasıydı.” dedi.

Ahmet Nur Çebi, “Bizim şampiyonluklarımızın hep bir özelliği var. Olmayız olmayız, olduğumuzda da birden fazla kupa alırız aynı sezonda. Kadınlarımızla gurur duyuyorum, eşim hep onların yanında. Hentbolde Mesut Çebi takımın başında, hentbolun lig sponsoru Spor Toto, aynı zamanda kulübü de var. XYZ bankalarının voleybol takımları var, oralara yatırım yapacağınıza paraları bize verin, bizim voleybol takımlarımız yaşasın. Bunlar haksız rekabet demek. Amatör sporlarda haksız rekabete hayır!” değerlendirmesinde bulundu.