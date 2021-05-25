Muhalif gazetecinin bulunduğu uçak Minsk’e zorunlu inişe mecbur edildi
Belarus’ta en büyük muhalif Telegram kanalı Nexta’nın kurucularından Roman Protaseviç Belarus makamlarınca RynAir’in Atina-Vilnus uçağının Belarus hava sahasındayken zorla Minsk’e indirilmesi sonucu havalimanda gözaltına alındı.
Belarus’tan havalimanında akıl almaz muhalif gazeteci yakalama operasyonu.
Belarus’un resmi haber ajansına göre yolcu uçağın Vilnius’a inişine 15 dakika kala Minsk havaalanına acil iniş yaptığı, uçakta yolcu olarak bulunan muhalif gazetecinin Belarus güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz sene Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir senedir ülkede davam eden gösterileri dünya kamuoyuna duyuran Nexta’nın kurucusu, Protasviç, Atina-Vilnius seferini yaparken Belerus makamları “uçakta bomba var” diyerek uçağı -Minsk’e acil iniş yaptırdı.
Uçağın havalimanına inmesinin ardından özel servis elemanlarının uçağa girerek muhalif gazeteciyi apar topar gözaltına aldığı belirtildi.
Belarus’un resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu. Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesinin yer aldığı açıklamada ayrıca “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” denildi.
Geçtiğimiz sene Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir senedir ülkede davam eden gösterileri dünya kamuoyuna duyuran Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu, Protasviç, Atina-Vilnius seferini yaparken Belerus makamları “uçakta bomba var” diyerek uçağı -Minsk’e acil iniş yaptırdı.
Uçağın havalimanına inmesinin ardından özel servis elemanlarının uçağa girerek muhalif gazeteciyi apar topar gözaltına aldığı belirtildi.
Belarus’un resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu. Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesinin yer aldığı açıklamada ayrıca “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” denildi.
Önceki gelişmeler:
Rus basınına yansıyan haberlere göre, Protaseviç’in Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a uçtuğu RyanAir uçağı, Lukaşenko’nun emri üzerine Belarus’un başkentine indirildi.
Minsk’den açıklanan “resmi versiyona” göre, yolcu uçağı kaptanlardan gelen “bir bomba ihbarı nedeniyle” iniş yaptı.
Resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu ve “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” dedi. Ancak aynı haberde “Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesi de yer aldı.
Uçağın Vilnius’a inişine 15 dakika kala Minsk havaalanına acil iniş yaptığı, uçakta yolcu olarak bulunan muhalif gazetecinin Belarus güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığı haber veriliyor. Muhaledet, Lukaşenko’nun “planlı bir eylemle, 100’den fazla yolcunun hayatını da tehlikeye atarak uçağı zorla indirttiği” iddiasında.
Belarus yönetimi, muhalif gazeteci hakkında kasım 2020’de yakalam emri çıkarmıştı. Muhalif protestoları dünyaya duyuran Nexta da “aşırıcı yayın” ilan edilerek yasaklanmıştı.
Bu arada Euronews’in haberine göre, Protaseviç’in bulunduğu uçağın Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçakların tarafından başkent Minsk’e indirilmesinden hemen sonra polis tarafından tutuklanarak uçaktan alındığı bildirildi.