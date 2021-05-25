Muhalif gazetecinin bulunduğu uçak Minsk’e zorunlu inişe mecbur edildi

Belarus’tan havalimanında akıl almaz muhalif gazeteci yakalama operasyonu.

Belarus’un resmi haber ajansına göre yolcu uçağın Vilnius’a inişine 15 dakika kala Minsk havaalanına acil iniş yaptığı, uçakta yolcu olarak bulunan muhalif gazetecinin Belarus güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sene Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir senedir ülkede davam eden gösterileri dünya kamuoyuna duyuran Nexta’nın kurucusu, Protasviç, Atina-Vilnius seferini yaparken Belerus makamları “uçakta bomba var” diyerek uçağı -Minsk’e acil iniş yaptırdı.

Uçağın havalimanına inmesinin ardından özel servis elemanlarının uçağa girerek muhalif gazeteciyi apar topar gözaltına aldığı belirtildi.

Belarus’un resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu. Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesinin yer aldığı açıklamada ayrıca “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” denildi.

Geçtiğimiz sene Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir senedir ülkede davam eden gösterileri dünya kamuoyuna duyuran Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu, Protasviç, Atina-Vilnius seferini yaparken Belerus makamları “uçakta bomba var” diyerek uçağı -Minsk’e acil iniş yaptırdı.

Uçağın havalimanına inmesinin ardından özel servis elemanlarının uçağa girerek muhalif gazeteciyi apar topar gözaltına aldığı belirtildi.

Belarus’un resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu. Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesinin yer aldığı açıklamada ayrıca “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” denildi.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Protaseviç’in Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a uçtuğu RyanAir uçağı, Lukaşenko’nun emri üzerine Belarus’un başkentine indirildi.

Minsk’den açıklanan “resmi versiyona” göre, yolcu uçağı kaptanlardan gelen “bir bomba ihbarı nedeniyle” iniş yaptı.

Resmi Belta haber ajansı, “Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçağının, 123 yolcu bulunan uçağa eşlik ederek inmesini sağladığını” duyurdu ve “Uçağın pilotları, Minsk Ulusal Havaalanına iniş talep ettiler” dedi. Ancak aynı haberde “Uçağın Lukaşenko’nun isteği üzerine indiği” ifadesi de yer aldı.

Uçağın Vilnius’a inişine 15 dakika kala Minsk havaalanına acil iniş yaptığı, uçakta yolcu olarak bulunan muhalif gazetecinin Belarus güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığı haber veriliyor. Muhaledet, Lukaşenko’nun “planlı bir eylemle, 100’den fazla yolcunun hayatını da tehlikeye atarak uçağı zorla indirttiği” iddiasında.

Belarus yönetimi, muhalif gazeteci hakkında kasım 2020’de yakalam emri çıkarmıştı. Muhalif protestoları dünyaya duyuran Nexta da “aşırıcı yayın” ilan edilerek yasaklanmıştı.

Bu arada Euronews’in haberine göre, Protaseviç’in bulunduğu uçağın Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçakların tarafından başkent Minsk’e indirilmesinden hemen sonra polis tarafından tutuklanarak uçaktan alındığı bildirildi.

Uçakta bulunan diğer yolcular, genç gazetecinin tutuklanmadan önce korktuğunu ve titremeye başladığını ve ülkesinde kendisi aleyhinde idam cezası bulunduğunu söylediğini aktardı.

Muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nü (ICAO) acil göreve çağırarak, “Rejim, gazeteci ve aktivist RomanProtaseviç’i tutuklamak için Ryanair uçağını Minsk’e inmeye zorladı. Kendisi Belarus’ta ölüm cezasıyla karşı karşıya. Roman’ın derhal serbest bırakılmasını, ICAO’nun soruşturma yürütmesini ve Belarus’a yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausėda, Twitter hesabından, “Benzeri görülmemiş bir olay. Vilnius’a uçan bir sivil yolcu uçağı zorla Minsk’e indirildi. Belaruslu siyasi aktivist ve Nexta’nın kurucusu uçaktaydı, tutuklandı. Bu iğrenç eylemin arkasında Belarus rejimi var. Roman Protaseviç”in acilen serbest bırakılmasını talep ediyorum!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olayı tepki gösterdi ve uluslararası bir soruşturma gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hadiseyi ‘devlet terörü’ olarak nitelendirerek, Twitter hesabından, “Ryanair yolcu uçağının kaçırılması ve ardından Roman Protaseviç”in Belarus yetkilileri tarafından tutuklanmasını en güçlü ifadelerle kınıyorum. Bu, kınanması gereken devlet terörü bir eylemdir.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu’nun Slovak üyesi Vladimir Bilcik, Belarus Devlet Başkanı’na atıfla, “Lukaşenko, AB uçaklarını rehin alamaz. Bu, kabul edilemez bir düşmanlık eylemidir. Minsk rejimine karşı çok daha sert önlemlerle karşılık vermeliyiz.” çıkışında bulundu.

Gazeteci Raman Pratasevich kimdir?

Protaseviç’in “gazeteci, fotoğrafçı, blog yazarı ve aktivist” olduğu belirtiliyor.

Protaseviç, geçen yılki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Lukaşenko karşıtı protestoların düzenlenmesine katkı sağlayan muhalif yayın organı Nexta’da editör olarak görev yaptı. Minsk yönetimi Nexta’yı “aşırılıkçı” olarak kabul ediyor.

Belarus hükümeti, Protaseviç’i geçen yıl ‘terörist faaliyetlere karışan kişiler’ listesine eklemişti.

Ayrıca 27 yaşındaki Protaseviç, ‘hükümete karşı nefreti kışkırtmak’ da dahil olmak üzere birçok başka cezai suçlamayla karşı karşıya.