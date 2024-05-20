Ali Koç: Gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere gösterdik

Ali Koç, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından Samandıra Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ‘Delikanlıysa gelsin burada bekliyorum’ ifadelerini değerlendiren Ali Koç, ‘Saat geç oldu, yatsın dinlensin. Önümüzdeki günlerde her mecrada karşı karşıya gelmeye hazırım’ dedi. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları:

“Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; şerefsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Takımımız kahramanca savaştı. Bu atmosferde, böyle bir hakeme rağmen umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah onlardan razı olsun.

Biz, herkesi yendik ama sistemi yenemedik. Ama az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu pek çok kulüp istiyor.

Bu sistem, bu şekilde gidemez. Bugün niye Süper Kupa’ya yabancı hakem istediğimizin, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızın en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir.

Bir takımı şampiyon yapmak için, bazı takımları ligde tutmak için kurgulamış olduğunuz dizayn ligimizin tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesini en son Haluk Ulusoy döneminde görmüştüm.”

Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun! İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan’ın cesaretlenmesine çok sevindim.”