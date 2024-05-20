Tayvan yeni cumhurbaşkanı William Lai Ching-te, Çin’e seslendi: Tayvan’ı tehdit etmeyi bırakın

Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılan genel seçimlerin galibi olan Demokratik İlerici Parti’nin (DPP) adayı Lai Ching-te için yemin töreni düzenlendi. Tayvan’ı 8 yıl yöneten eski lider Tsai Ing-wen ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı yemin törenin ardından 64 yaşındaki Lai, resmi olarak göreve başladı.

Tayvan lideri, Çin’e seslendi

Tayvan’ın yeni göreve başlayan cumhurbaşkanı William Lai, Çin’e adayı tehdit etmeyi bırakması ve demokrasinin varlığını kabul etmesi çağrısında bulundu.

Tayvan’ın, uzun süredir adanın kendisine ait olduğunu iddia eden Çin’in tehdidi karşısında asla geri adım atmayacağını söyledi.

Çin cephesinden açıklama geldi

Çin ise “Tayvan’ın bağımsızlığı bir çıkmaz sokaktır” diyerek yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü öğleden sonra düzenlediği günlük basın toplantısında, “Bahane veya hangi bayrak altında yürütülürse yürütülsün, Tayvan’ın bağımsızlığı yönündeki çaba başarısızlığa mahkumdur.” dedi.

Pekin, Lai’den ve onun bağımsızlık yanlısı olarak gördükleri Demokratik İlerleme Partisi’nden (DPP) hoşlanmıyor. Ve Ocak ayındaki seçim zaferinden bu yana Tayvan’ın suları ve hava sahası etrafındaki askeri saldırıları artırdı.

Çin’in bu tür askeri saldırıları son birkaç yılda rutin bir olay haline geldi ve çatışma korkusunu tetikledi. Lai konuşmasında bunu “küresel barış ve istikrara yönelik en büyük stratejik zorluk” olarak nitelendirdi.

Ancak 64 yaşındaki lider, mirası Pekin’i temkinli ama istikrarlı bir şekilde yönetmesiyle tanımlanacak olan selefi cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’in kullandığı formüle de sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Doktorluktan siyasetye geçiş yapan Lai, Ocak ayında üçlü başkanlık yarışını kazanarak benzeri görülmemiş bir üçüncü dönem başkanlığını garantiledi. Kendisi, 2020’den bu yana Bayan Tsai’nin başkan yardımcısı ve ondan önce de başbakanı olarak görev yapıyordu. Gençlik günlerinde, Pekin’i öfkelendirecek şekilde Tayvan’ın bağımsızlığı için açıkça çağrıda bulunan daha radikal bir politikacı olarak biliniyordu. Seçimler öncesinde onu “baş belası” olarak etiketledi ve Çin devlet medyası onun ayrılık nedeniyle yargılanması gerektiğini bile öne sürdü.

Çin hükümeti henüz Lai’nin göreve başlamasıyla ilgili bir açıklama yayınlamadı. Ancak İngiltere’deki Çin büyükelçiliği hafta sonu bir basın toplantısı düzenleyerek İngiltere hükümetinden bunu onaylamamasını istedi. Geçen haftanın başlarında Çin’in Tayvan İşleri Ofisi’nin bir sözcüsü, adanın yeni liderinin barışçıl bir gelişme mi yoksa çatışma mı istediği sorusunu “ciddi olarak” düşünmesi gerektiği konusunda uyardı.

Ve tam Lai yemin ederken, Çin Ticaret Bakanlığı “Tayvan’a silah satışına karışan” birçok ABD şirketine karşı yaptırımlar ilan etti.

Ancak Pazartesi günü Lai çok daha uzlaşmacı bir not aldı. Kendisi, anayasasına ve egemen hükümetine rağmen Tayvan’ı bir ülke olarak tanımayan belirsiz bir diplomatik statü olan statükoyu değiştirmek için hiçbir şey yapmayacağını yineledi. Çin bu konuda ısrar ediyor ve ABD gibi büyük Tayvan müttefiklerini adayı destekleyerek bu hassas anlaşmayı değiştirmekle suçluyor.

Barış ve istikrar sözü veren Lai, Tayvan’a gelen Çinli turist grupları da dahil olmak üzere Tayvan boğazları boyunca borsaların yeniden açıldığını görmek istediğini söyledi. Ancak adadaki insanların Çin’den gelen tehdit konusunda herhangi bir yanılgıya kapılmamaları gerektiğini ve Tayvan’ın savunmasını daha da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bu da Tsai’nin politikasının bir devamıydı. Tayvan’ın eski başkanı, savunmayı güçlendirmenin ve ABD ve Japonya gibi önemli müttefiklerin desteğini kazanmanın Çin’in işgal planlarını caydırmanın anahtarı olduğuna inanıyordu. Onu en büyük eleştirenler, bu askeri yatırımın Çin’i kışkırtma riski taşıdığını ve Tayvan’ı daha da savunmasız hale getirdiğini söylüyor.

Bununla birlikte, Bayan Tsai yönetiminde yıllık savunma harcamaları yaklaşık 20 milyar dolara (16 milyar £) kadar çıktı ve Bay Lai daha da fazla fon sözü verdi. Tayvan yeni muharebe tankları satın aldı, F-16 savaş uçağı filosunu geliştirdi ve yenilerini satın aldı ve 160 kilometrelik Tayvan boğazında devriye gezmek için yeni füze gemilerinden oluşan bir filo inşa edip fırlattı. Geçtiğimiz Eylül ayında, Bayan Tsai’nin askeri programının en önemli başarısı olarak gördüğü Tayvan’ın yerli olarak geliştirilen ilk denizaltısı tamamlandı.

Tayvan’ın kendi müttefikleri de onun söyleminin gerilimi daha da kötüleştirip kötüleştirmeyeceğini görmek için onları yakından izliyor. Lai’nin uyarısı aynı zamanda Amerikalı izleyicilerini de hedef alıyordu. Bayan Tsai’nin himayesi altında olduğuna inanılan başkan yardımcısı Hsiao Bi-Khim, Washington için bir başka güvence kaynağı. 52 yaşındaki oyuncu Japonya’da doğdu ve çoğunlukla ABD’de büyüdü; burada üç yıl boyunca Tayvan’ın temsilcisi olarak da görev yaptı.

Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan’ın yeni lideri oyların yüzde 40’ını alan Demokratik Kalkınma Partisi’nin(DPP) adayı 64 yaşındaki Lai Ching-te oldu.

Hipokrat öneriyor: Uyumadan önce limonlu zencefil çayı içmenin 10 faydası