Atletico Madrid 7 yıl aradan sonra La Liga şampiyonu oldu

Atletico Madrid, Vallodolid’i 2-1 mağlup ederek Real Madrid’in iki puan önünde ipi göğüsledi. Madrid ekibi toplamda 11. lig şampiyonluğuna ulaşırken, Simeone ise teknik direktör olarak ikinci La Liga şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya La Liga’nın son haftasına lider giren Atletico Madrid, düşme hattındaki Real Valladolid’e konuk oldu.

Sezon boyunca Real Madrid ve Barcelona’nın önünde olan, son haftaya ise ezeli rakibi Real’in önünde 2 puanla zirvede giren Atletico Madrid, Valladolid’i 2-1 yenerek 7 yıl sonra La Liga şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmada 18′ Oscar Plano’nun golüyle yenik duruma düşen Atletico, ikinci yarıda 57′ Angel Correa ve 67′ Luis Suarez’in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid’in evinde Villarreal ile 2-1 mağlup ettiği gecede Diego Simeone’nin ekibi 2014 yılından sonra La Liga’da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid, 2009-10’dan bu yana ilk kez bir sezonda bir kupa kazanamadı.

Enes Ünal’ın formasını giydiği Valladolid lige veda etti.

Maç sonu Suarez ve futbolcular gözyaşlarını tutamazken Dieogo Simone omuzlara alındı.