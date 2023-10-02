Beşiktaş’tan Fatih Altaylı’yı Suç Duyurusu

Beşiktaş, gazeteci Fatih Altaylı’nın teknik direktör Şenol Güneş’le ilgili yorum yaptığı sözlerine tepki gösterdi.

Beşiktaş, Salih Uçan’ı iten teknik direktör Şenol Güneş’e “Hödükçe davranışları sürdürüyor” diyen gazeteci Fatih Altaylı’ya dava açacaklarını duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan yazılı açıklamada, “YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı’yı şiddetle kınıyoruz. Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır” denildi.

Altaylı hakkında hukuki yollara başvurulacağı aktarılan açıklamada, “Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

FATİH ALTAYLI: HÖDÜKÇE DAVRANIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları maçın ardından oyuncusu Salih Uçan’ı itmişti.

Uçan, Bucaspor’dan tanıdığı Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile sarılırken Güneş, Uçan’ı iterek soyunma odasına göndermeye çalıştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı videoda olay için “Şenol Güneş’in ilk vukuatı değil. Şenol Güneş bir yandan kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor, kimsenin ne olduğunu anlamadığı ve böyle çok babacanmış pozlarına giriyor. Diğer taraftan da bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışları sürdürüyor” demişti.

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