İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin ‘Terör örgütü propagandası yapma’ ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

RTÜK’ten de Soruşturma

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de gece yarısı açıklama yaparak, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Ankara’daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ayşenur Arslan Ne Dedi?

Ayşenur Arslan, Halk TV’deki programda Ankara’daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada çarpıtılarak hedef gösterilmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?”

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