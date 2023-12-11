Futbol

Beşiktaş Faturayı 5 Futbolcuya Kesti

Beşiktaş’ta Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana Samet Aybaba tarafından kadro dışı bırakıldı.

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Beşiktaş Faturayı 5 Futbolcuya Kesti

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’ta kadro dışı hamlesi geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktığı bildirildi.

Kulübün yaptığı açıklama şöyle;

“Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Montella, Balotelli ve Samet Aybaba

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