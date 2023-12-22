Beşiktaş’ta Kaos: Hasan Arat Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı

Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayırdı.

Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu’nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Ligin 12’nci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş’ın başında 7 maç kalabildi. Çalımbay ve öğrencileri bu maçlarda; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz.”

Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ile sözleşmeyi yeni revize etmişti.

Beşiktaş’ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminden kalan Çalımbay’ın teknik direktörlük sözleşmesini 2 gün önce revize etmişti.

Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu.

15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay’ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti.

Buna göre Çalımbay ile yola bir süre daha devam etme kararı verildi ancak fesih hakkı 27 Aralık’a uzatılmıştı.

Hasan Arat: Rıza hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.

Hasan Arat Beşiktaş Başkanlık seçimlerine 23 günü kala: “Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş’ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır. Sahadaki krizin çok acil çözülmesi ve takımımızın bir ay daha savrulmaması adına hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.” demişti.

Değerli Beşiktaşlılar, Kaybedecek bir günümüz bile yok dediğimde siz beni doğru anladınız. Şimdi herkes çok daha iyi anlıyor. Daha seçime 23 günümüz var. Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş’ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır.… — Hasan Arat (@Hasan_Arat) November 10, 2023



Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinden bir kaç gün sonra Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly’nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Rıza Çalımbay’ın görevden alınmasına bazı tepkiler

Rıza Çalımbay’i daha seçilmeden önce takımın başında isteyen yönetim efsaneler üzerine seçim kurgusu yapan yönetim hoca ile olan ayrılığı yazılı açıklama ile mi yapıyor? Twitter’dan hocayı getirin diyenler twitter hoca kovdu. Tebrikler valla müthiş iletişim. https://t.co/0EYZs3eorZ — Aleks (@forzAlex) December 21, 2023

Vefa, Süleyman Seba’dan bugüne Beşiktaş’ta vardır. Ama yeni yöneticiler ne vefa, ne efendilik biliyor. pic.twitter.com/N9Jb00xP83 — Emin Aslan (@eminasllan) December 21, 2023

Dalga mı geçiyorsunuz kadro dışı bırakılan futbolcularla devre arasına kadar devam edilmeliydi hasan arat bence çok yanlış yaptı.Riza hoca şimdi topa tutuluyor şaka gibi Beşiktaşlılar in aklıyla oynanıyor resmen.Riza hoca takım yonetemeyecek bir teknik adam mı+ — Ugur kse🇹🇷🦅 (@ugur_kse) December 21, 2023

Rıza Çalımbay’ın maç sonu açıklaması

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