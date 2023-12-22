Futbol

Beşiktaş’ta Kaos: Hasan Arat Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı

Kendi sahasında alınan 3-1’lik Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi.

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Beşiktaş'ta Kaos: Hasan Arat Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı

Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayırdı.

Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu’nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Ligin 12’nci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş’ın başında 7 maç kalabildi. Çalımbay ve öğrencileri bu maçlarda; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz.”

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1 Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ile sözleşmeyi yeni revize etmişti.
2 Hasan Arat: Rıza hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.
3 Rıza Çalımbay’ın görevden alınmasına bazı tepkiler
4 Rıza Çalımbay’ın maç sonu açıklaması

Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ile sözleşmeyi yeni revize etmişti.

Beşiktaş’ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminden kalan Çalımbay’ın teknik direktörlük sözleşmesini 2 gün önce revize etmişti.

Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu.

15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay’ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti.

Buna göre Çalımbay ile yola bir süre daha devam etme kararı verildi ancak fesih hakkı 27 Aralık’a uzatılmıştı.

Hasan Arat: Fatih Terim ile her zaman gurur duyduk

Hasan Arat: Rıza hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.

Hasan Arat Beşiktaş Başkanlık seçimlerine 23 günü kala: “Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş’ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır. Sahadaki krizin çok acil çözülmesi ve takımımızın bir ay daha savrulmaması adına hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.” demişti.


Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinden bir kaç gün sonra Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly’nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Rıza Çalımbay’ın görevden alınmasına bazı tepkiler

 

Rıza Çalımbay’ın maç sonu açıklaması

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