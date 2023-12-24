Almanya’da polis bir kişiyi öldürdü

Almanya’nın Mannheim kentinde bir polis, elinde bıçak bulunan birini vurdu. Schönau bölgesindeki Johann-Schütte-Strasse’de bir adamın polisi bıçakla tehdit ettiği ardından da polis memurunun söz konusu kişiyi silahla vurduğu öğrenildi. Yaralanan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

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Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Polis Ofisi (LKA) sözcüsü, üç polis memurunun bulunduğu bir devriyenin Schönau’nun Mannheim bölgesine gittiğini söyledi. Sözcü, 49 yaşındaki adamın elinde bıçakla sokakta beklediğini ve memurları tehdit ettiğini ifade etti.

Polis memurunun tehdit savuran kişiyi vurduğu görgü tanıklarınca da doğrulandı. Bir görgü tanığı dört el ateş açıldığını ifade etti.

Sözcü, ölen kişi hakkında detaylı bilgi verilmeyeceğini incelemelerin ardından açıklama yapılacağını ifade etti.

Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Polis Ofisi (LKA) olayı devraldı ve çalışmalar başlatıldı. Almanya‘da polis memurlarının ‘son çare’ olarak silah kullanmasına izin veriliyor.

Mannheim nerede?

Mannheim, yaklaşık 309.000’lik nüfusu ile Stuttgart’tan sonra ve Karlsruhe’den önce Baden-Württemberg eyaletinin ikinci büyük şehridir. Hessen, Renanya-Palatina ve Baden-Württemberg eyaletlerinin kesiştiği noktadadır.

Bugün, Avrupa Metropol bölgelerinden Ren-Neckar Üçgeni’nin (Rhein-Neckar-Dreieck) ekonomik ve kültürel merkezini oluşturur. Bulunduğu bölge 1800’li yıllara kadar tarihî Kurpfalz beyliği olarak bilinmiştir ve bugünkü Baden-Württemberg, Renanya-Palatina, Hessen, Bavyera, Saarland ve Alsace’ın bulunduğu (Almanca: Elsass, bugün: Fransa’ya aittir) yerleşim bölgelerinin büyük bir kısmına hâkim olmuştur. 1720-1778 arası bu beyliğin hatta konak şehri olup çok büyük oranda kültürel ve ekonomik açıdan faydalanmıştır. Renanya-Palatina eyaletine bağlı olan Ludwigshafen’i (nüfus 160.000) ve Baden-Württemberg eyaletine bağlı olan Mannheim’ı Ren Nehri, idari açıdan birbirinden ayırır.

1896’da Büyükşehir olmuştur. Kuzeyinde Frankfurt (70 km uzak) ve güneydoğusunda Stuttgart (95 km uzak) ticaret merkezleri bulunduğundan, bu iki bölgenin arasında ulaşımcılıkta merkezî önem taşır. Yüksek kapasiteli ulaşımını, karayollarında, otoyollar ve diğer yollar, demiryollarında yolcu ve yük taşımacılığı, karasuyollarında Ren ve Neckar nehirleri sağlar. Triyaj garı Almanya’nın ikinci büyüğüdür ve mevcut iç limanı Avrupa’nın en önemlilerinden biridir.

Dünyada yapılan önemli icatlardan bazıları Mannheim’da veya Mannheimlılar tarafından edilmiştir: 1817’de Karl Drais ilk gidonlu bisikleti, 1886’da Carl Benz ilk benzinli otomobili, 1921’de Heinrich Lanz traktörü ve 1929 Julius Hatry ilk roket uçağını RAK 1 ve RAK 2 icat etmişlerdir.

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