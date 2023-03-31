Beşiktaş yönetiminden tartışmalı proje

Beşiktaş yönetiminde Uzmanlığı “İnşaat Planlama ve Bütçe” üzerine olan Serhan Çetinsaya, aile şirketi Artaş İnşaat’ta bugüne dek 21.000 üzeri konut inşa etmişti.

Serhan Çetinsaya’dan Paşamandıra Projesini açıkladı.

Milli Emlak’a ait arazinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edildiğini belirten Çetinsaya, “Beşiktaş da bakanlıkla yaptığı anlaşmayla bu araziyi bedelsiz olarak aldı” dedi.

TFF’nin Riva Merkezi’ne 6 kilometre uzaklıktaki Paşamandıra’da bulunan arazi hakkında konuşan as başkan, “Söz konusu alan daha önce amatör bir kulüp tarafından kullanılıyordu. Alanın orman parseli yok. Yani yapılacak projede ormanlık alana herhangi bir tecavüz söz konusu olmayacak” açıklamasını yaptı.

Proje için UEFA ve TFF’nin de referansıyla profesyonel bir mimarlık firmasıyla anlaştıklarını ve söz konusu tesislerin projesinin bedelsiz çizileceğini aktaran Serhan Çetinsaya, 3 ila 6 ay aralığında projelendirmenin tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek, “Bu işlem bittikten sonra inşaat için yasal izinler alınacak. Projenin 2024 sonu veya 2025 yılı başına kadar bitirilmesini planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paşamandıra Futbol Köyü’ndeki 2 bin kişilik statta Beşiktaş Vodafone ve Beşiktaş U-19 takımlarının maçlarını oynayabileceği öğrenildi. Orman ve yeşillik içindeki Paşamandıra Projesinde sentetik antrenman sahası yapılacak.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ve hukukçular Paşamandıra projesini eleştirdi

BJK Divan Kurulu Toplantısında aynı zamanda Ağır Ceza Hukuku Avukatı ve Bilirkişiler derneği genel sekreteri olan BJK Divan üyesi Ali Rıza Dizdar konu ile ilgili ilginç bir çıkış yaptı.

Ali Rıza Dizdar Ahmet Nur Çebi yönetimini İstanbul barosunda ormanlarla ilgili yapılacak toplantısına davet etti ve kendisinin Beykoz’da o yörede oturduğu ifade ederek “o projeye şiddetle karşı çıkan yöre halkı var ben Kavacık’ta oturuyorum yarınki toplantıya lütfen dinlemeye gelsinler çünkü ormandan terk başka bir şeydir” dedi.

Bir başka divan üyesi olan gazeteci Atıf Keçeci ise haftalık köşe yazılarını yazdığı duhuliye sitesinde “Riva Paşalimanı’ndaki tesisleşme iyi olarak değerlendirilse de tarım arazisi vasfını taşıyorsa günümüzde çok eleştirilen bir uygulama olduğu için Beşiktaş’ın adı bu şekilde geçerse kötü puan alınmasına neden olunur.” diye yorumladı.

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