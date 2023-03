Dünyanın En Büyük Sualtı Restoranı: Under

100 kişiye kadar hizmet verebilen ve dünyanın en büyük sualtı restoranı olan Under dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor ve neredeyse her zaman dolu.

“Under” restoranını ziyaret etmek istiyorsanız, Norveç kıyılarının en güney noktasına seyahat etmelisiniz. Orada, küçük Båly köyünden çok uzak olmayan bir yerde, denizin yarısında muhteşem bir bina yükseliyor.

İçeride, 5,5 metre derinlikte, panoramik bir pencere deniz dünyasının nefes kesen bir manzarasını sunuyor. Ülkenin resmi turizm sitesi Visit Norway’a göre, burası “açık ara dünyanın en büyük su altı restoranı”.

Under: Batan bir gemi gibi

2019’da açılan restoran fikrinden Snøhetta’daki mimarlar sorumlu : Ödüllü Norveç ofisi, Gaute ve Stig Ubostad adına dramatik olduğu kadar devasa bir yapı tasarladı. Neredeyse batık bir gemi veya düşmüş bir gökdelen gibi görünüyor.

Beton binanın yan taraflarında pencere görünmüyor. Sadece küboidin en küçük alanı olan giriş, bir miktar güneş ışığı sunuyor. Binanın diğer ucunda, su yüzeyinin beş metre altında ikinci bir pencere bulunur: 11 metre genişliğinde ve dört metre yüksekliğindeki panoramik pencere, başka bir dünyaya bakış sağlar. Tıpkı bir akvaryum gibi, baş aşağı, çünkü burada insanoğlu kalın camın arkasındaki küçük boşlukta.

Bina üç kata yayılıyor ve 80 ila 100 konuk için alan sunuyor. Katlar, konukları üç alandan geçirir: Zemin katta giriş ve vestiyer vardır. Buradan ziyaretçiler şampanya barına ve ardından deniz manzaralı restoranın bulunduğu su altı katına yönlendirilir.

Binanın beton kabuğu, deniz dünyasını su altı restoranının duvarlarında yaşamaya davet etmek için kasıtlı olarak kabadır: yıllar geçtikçe midyeler ve diğer yumuşakçalar cepheye yerleşecek ve böylece restoranı su altı dünyasının bir parçası haline getirecektir.

Norveç Under’da ne yenir?

Menüde elbette deniz ürünleri var. “Taze malzemeler ve saf, katkısız tatlar bizim için çok önemli. Aynı zamanda, misafirlerimizi konfor bölgelerinin ötesine taşıyan eşsiz bir mutfak deneyimi sunmak istiyoruz,” diye yazıyor Under web sitesinde şef Nicolai Ellitsgaard.

Restoran otantik, yerel ve ulusal yemeklere odaklanmak istiyor. Tabii ki, Under’da yemek yemek biraz pahalı. Mevcut çevrimiçi menüye göre, bir yemek, şarap veya diğer içecekler hariç, kişi başı 220 avroya eşdeğerdir. Haziran 2023’ten itibaren bu fiyat 260 euro civarına çıkacak.

Norveç Under Restaurant’a nasıl gidilir?

Türkiye’den Under Restaurant’a ulaşım için en iyi seçenek Türk Hava Yolları ve Scandinavian Airlines ile aktarmalı olarak Kristiansand’a uçmaktır. Kristiansand havaalanından restorana gitmek yaklaşık bir buçuk saat sürüyor.

Online rezervasyon aracına göre masalar önümüzdeki aylarda sadece birkaç gün müsait olacak.

