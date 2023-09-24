Beşiktaş’ta Jean Onana krizi büyüyor

Deneyimli çalıştırıcının Jean Onana’nın başka bir takıma transferi için yönetim ile konuştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar..

Beşiktaş’ın Fransız ekibi Lens’ten kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Jean Onana, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

23 yaşındaki Kamerunlu orta saha ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Şenol Güneş’in Onana’yı düşünmediği ortaya çıktı

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in Süper Lig’de 2 maçta 2 dakika, Konferans Ligi’nde ise 4 maçta 108 dakika süre verdiği futbolcudan memnun olmadığı ve oyuncunun kiralanmasını talep ettiği gün yüzüne çıktı.

Onana konusunu yönetimle de görüşen Güneş’e siyah beyazlı kurmayların, “Onana’yı yeni transfer ettik. Taraftardan çok fazla tepki çekeriz” diyerek bu isteği reddettiği iddia edildi.

“Takımın seviyesinde değil”

Gelen son haberlere göre; Kartal’ın hocası Şenol Güneş, bonservisine 4 milyon Euro ödenen 1.89 boyundaki futbolcuyu takımın seviyesinde olmadığı için de ideal 11’de düşünmediği ortaya çıktı.

Doğru düzgün forma şansı bulamayan oyuncunun geleceği tartışma konusu olurken, yönetimin Onana’nın oynamasını beklediği de gelen haberler arasında yer aldı.

Ne Olmuştu

Hürser Tekinoktay “Hangi Onana’yı aldın”

Beşiktaş’ın Jean Onana transferi, Başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın sosyal medya hesabından Ahmet Nur Çebi’yi etiketleyerek yaptığı paylaşımla yeniden tartışmaya açılmıştı.

Beşiktaş’ın önceki dönem başkan adayı Hürser Tekinoktay, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Jean Onana ile ilgili yaptığı paylaşımda;

“Yahu senin geçmişine baktığın herkesin istediği, Anderlecht ve Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton’a giden Amadou ONANA… Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean ONANA. İkisinin de tek özelliği 2022 yılında Fransa Lille takımından lisans çıkmış olması. Ama senin aldığın Lille’de 1 maç oynamış, orjinali ise 32 maç oynayıp Everton’a gitmiş. Senin; ‘Kimler istedi de alamadı.’ dediğin ONANA bu Senegalli olan. 2022 yılında Lille’de 32 maç oynamış olan. Senin aldığın sadece Lille’de 1 maç oynamış olan Kamerunlu ONANA, İkisinin tek özelliği aynı mevki ve aynı takımda, aynı yıl bulunmaları.”

ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Doğan: “Burak Yılmaz takım arkadaşlarını karıştırmaz. Hürser hoca kalemini iyi kullanır. Hiciv yapmış”

Spor yazarı Fatih Doğan’ın konu ile ilgili Futbol Plus YouTube kanalından yayınlandığı “Hürser Hoca kalemini iyi kullanır, İyi hiciv yapmış. Derinlik var. Burak Yılmaz ile iki Onana’da aynı takımdaydı. Yanlışlık olamaz. Ama Onana’dan daha iyisi alınabilirdi.” sözlerinden sonra bir kaç hafta önce istifa eden sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan açıklama geldi.

Fatih Doğan: Hürser hoca alt yapıcıdır, futbolu bilir, Avrupa futbolunu takip eder, iki Onana arasındaki farkı fark edebilecek kadar da çok deneyimlidir.

Onana’yı karıştırmışlar meselesi değildir. Ahmet Nur Çebi’nin Onana için bir çok talibi vardı sözü üzerine “talipleri… pic.twitter.com/f8SaDYEnJm — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) September 24, 2023

Ceyhun Kazancı: Onana transferine Burak Yılmaz referans vermedi

Fatih Doğan’ın bu açıklaması sonrası, kulüp resmi bir açıklama yapmazken görevinden istifa eden Sportif Direktör Ceyhun Kazancı‘dan Onana ile ilgili “Kulübün yanlış Onana’yı transfer ettiği iddiası deli saçması! Onana’ya Burak Yılmaz’ın Fransa’dan ‘Tanıyorum’ diyerek referans olduğu da doğru değil. Onana, scout ekibinin önerdiği adaylardan biriydi, Şenol Güneş hocayla beraber seçildi ve transfer edildi.” şeklinde açıklama geldi.

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