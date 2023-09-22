Caddede Bikiniyle Gezen Mankene Kütüphane Cezası

İstanbul’da ip mayoyla gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp hakkındaki karar belli oldu.

Manken Melisa Aydınalp’in Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmış ve yoğun tartışmaları beraberinde getirmişti.

Kadıköy Postası’nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar vermişti.

Aydınalp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi ve savcıya ifade verdi.

İfadesinin ardından Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen manken hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

Hakim, Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az iki günü müracaat ederek “ahlak ve toplumsal değerler” ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

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