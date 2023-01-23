Cristiano Ronaldo – Mendes Ayrılığının Sebebi Ortaya Çıktı

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, 20 yıllık menajeri Jorge Mendes ile yollarını ayırmıştı. Ronaldo – Mendes ayrılığının perde arkasında yıldız futbolcunun Chelsea veya Bayern Münih dayatması olduğu iddia edildi.

Rekor yıllık ücretle Al-Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo 20 yıllık menajeri Jorge Mendes ile yollarını ayırmıştı.

Ronaldo’nun Dünya Kupası öncesinde Piers Morgan’a verdiği Manchester United’dan ayrılmasına neden olan röportajdan son derece rahatsız olan Mendes, Ronaldo’nun Avrupa’nın birinci sınıf takımları tarafından tercih edilmeyeceğini anladı ve ayrılık kararı bu nedenle gerçekleşti. En azından birkaç hafta önce çıkan haberler bu yöndeydi.

İspanyol El Mundo gazetesi ise yıldız futbolcunun Manchester United’dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra “baba” olarak gördüğü menajeri Mendes’e rest çektiğini ileri sürdü. Gazetenin haberine göre 37 yaşındaki Ronaldo, Mendes’e “Ya beni Chelsea veya Bayern’e götürürsün ya da ayrılırız” dedi.

Mendes’in bu talebi yerine getirememesi üzerine ise Ronaldo dediğini yaptı ve 20 yıllık menajeri Mendes ile ilişkisini sonlandırdı.

Efsane oyuncunun Al-Nassr ile transfer görüşmelerini Ricky Regufe yürütmüştü.

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