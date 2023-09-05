“Galatasaray Türkiye’nin En Büyük Kulübü”

Fenerbahçe, Başakşehir, Ankaraspor ve Gaziantep formaları giyen Kamerunlu eski futbolcu Pierre Webo, Fanatik gazetesine röportaj verdi.

Fenerbahçe ve Başakşehir’deki günlerine yönelik sorulara yanıt veren Webo, Okan Buruk’la ilgili bir soruya ise, “Okan hoca Galatasaray’la Avrupa Kupası kazanabilir. Galatasaray da tırnak içinde söylüyorum bunu maalesef (gülerek) Türkiye’nin en başarılı ve en büyük kulübü” ifadelerini kullandı.

Pierre Webo “Okan Buruk’la, Başakşehir’de şampiyonluk yaşadın. Ardından Okan hoca geçen sezon Galatasaray’la da şampiyon oldu. Okan hocayı bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sence Okan Hoca Avrupa’ya gidebilir mi? Orada başarılı olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Okan Buruk kariyerimde tanıdığım en müthiş insanlardan birisi. Sadece çok iyi bir hoca değil, aynı zamanda mükemmel bir karakter. O kadar iyi bir hoca ki çalıştığı takımlara da bunu yansıtıyor. Her takımını başarılı yaptı. Avrupa’da başarılı olabilecek bir hoca. Ancak kupalar kazanmak için Avrupa’ya gitmesine gerek yok. Yerel kupaları zaten kazanıyor hoca ve Galatasaray. Galatasaray’ın ayrıca 1 Avrupa Kupası da var. Neden daha fazlası olmasın? Sevilla 7 kez kazandı. Okan hoca da bunları yapabilecek bir hoca. Galatasaray’la, Avrupa Kupası kazanabilir. Galatasaray da tırnak içinde söylüyorum bunu maalesef (gülerek) Türkiye’nin en başarılı ve en büyük kulübü.”

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