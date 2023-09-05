Günde 15 Yaralı! Tatil Cennetinde Çipura Şoku

Benidorm’daki sahillerde balık saldırıları her gün 15 kişinin yaralanmasına neden oluyor. Yaralanmalarda kanama oluşurken bazı nispeten büyük balıklar diş yaraları bile bırakıyor.

Benidorm’daki tatilciler, Akdeniz’in alışılmadık derecede sıcak olması nedeniyle balık saldırıları konusunda uyarıldı.

Günde 15’ten fazla kişi, eyerli çipura olarak da bilinen oblada melanura balıkları (kuyruk yüzgecinde siyah nokta bulunan küçük gri balık) tarafından ısırıldıktan sonra Alicante sahillerinde ilk yardım çağrısında bulunuyor.

Benlerin, siğillerin, ciltteki küçük yaraların, özellikle de yaşlı insanların balıkların ilgisini çektiği söyleniyor.

Yaklaşık 30 cm uzunluğa ulaşabilen balıklar kurbanlarının kollarında, bacaklarında ve sırtlarında kan akıtıyor ve hatta diş yaraları bile bırakıyor.

İspanyol Informacion.es gazetesine göre son günlerde Benidorm’un ünlü Poniente plajında ​​çok sayıda vaka yaşandı.

Uzmanlar, havaların çok sıcak olması nedeniyle deniz sıcaklığının normalden çok yüksek olduğunu, bunun da balıkların metabolizmasını hızlandırarak iştahlarını artırdığını söylüyor.

Alicante Üniversitesi Klimatoloji Laboratuvarı deniz sıcaklığının 29 ila 30 derece arasında olduğunu bildirdi. Kıyı Ekolojisi Enstitüsü, Ağustos 2017 ortalarından itibaren balık saldırılarının yaşandığını söylüyor.

Bu yaz en saldırgan tür oblada melanura. Vakaların anakaradan beş mil uzaktaki Tabarca adacığında daha sık görüldüğü bildiriliyordu. Ancak bu yıl kıyı şeridine daha çok yaklaşıyorlar.

İspanya Deniz Türleri Dairesi’nden bir sözcü şunları söyledi: ‘Bu, beslenmeye alışık bir balık. Nüfus yoğunluğu fazla olabiliyor ve insanlardan kaçmıyorlar, genellikle vücuttaki yaraları ısırıyorlar.”

Yüzücülere, parıldayan mücevherlerle denize girmemeleri tavsiye ediliyor çünkü bu birçok balık türünün saldırmasına sebep oluyor.

Costa Brava ve Katalonya’dakiler de dahil olmak üzere diğer İspanyol tatil köyleri de önceki yıllarda benzer saldırılar bildirmişti.

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