Guus Hiddink: Türkiye bizim için basit

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, Euro 2024 çeyrek finalindeki Hollanda Türkiye eşleşmesini değerlendirirken milli takımımızı çok hafife alan açıklamalar yaptı.

77 yaşındaki Hiddink şunları söyledi:

Avusturya’dan aldığımız 3-2’lik yenilgi sonrası takıma çok yoğun eleştiri yapıldı. Bu eleştiriler biraz fırsatçılıktı.

Şimdi iyi bir maç oynadılar ve herkes bizi Avrupa şampiyonu olarak görüyor. Bu çok fırsatçı bir durum ama futbol dünyası böyle.

Romanya maçındaki futbolu herkes gördü. Tepkilerin tek maçlık olduğu anlaşılıyor. Şu anda Avustralya’dan Rusya’ya kadar dünyanın her yerinden bana ‘Avrupa şampiyonu olacaksınız’ şeklinde mesajlar geliyor. Bu da diğer uç nokta ama Hollanda için bunu görmek güzel.

Türkiye’ye karşı sorun yaşamayız

Hollanda için finale giden yol kolay diyebilirim. Futbolda her şey olabilir tabii ki ama mesela Türkiye’ye karşı pek sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Bizim için basit. Önemli oyuncuları cezalı. Bu maç, Hollanda için sorun olmamalı.

Hollanda’nın maçı erkenden koparacak nitelikleri var, oyuncularımız bunu yapabilmeli ama olmazsa da ilk 1 saatten sonra Türkiye’yi etkisiz kılmamız gerek. Avusturya maçında son yarım saatte geri çekildiler. Bizim oyuncularımız buna karşı fark yaratabilir.”

Bozkurt, Türkler, Viyana Kuşatması ve “türkiyeliler.”