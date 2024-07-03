Bozkurt, Türkler, Viyana Kuşatması ve “türkiyeliler.”

Türk Milli Takımının Avusturya’yı Avrupa Şampiyonasında yenerek kupa dışı bırakan golleri atan futbolcumuz Merih Demiral’ın Bozkurt işareti yapması üzerine fırtına koparanlara kısa bir Bozkurt ve sahalarda siyaset hatırlatması.

1- Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nda yüceltiği, Sarışın Kurt kim?

2- Ahmet Adnan Saygun’a Özsoy Operası’nı kim yazdırdı ve eserde Kurt hangi ulusu temsil ediyor?

3- İbrahim Çallı’ya ait olduğu bilinen Ergenekon’dan çıkışı temsil eden ve Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan Bozkurt Tablosunu kim yaptırdı ve 1938’den sonra TBMM’den tabloyu kim kaldırttı?

4- Ergenekon Destanı’nı okudunuz mu, yada hiç duydunuz mu?

5- 1927’de tedavüle giren 5 TL’nin üzerinde Kocatepe’den Afyon Ovasına uçacakmış gibi resmedilen Kurdu kim koydurdu ve kimi temsil ediyor?

6- 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesine “Bayrak Tutan Bozkurt” heykelini kim yaptırdı ve 1938’den sonra kim söktürüp ortadan kaldırttı ve neden kaldırttı?

7- 1938’den önce Ptt’nin pullarında Bozkurt’u kim bastırdı?

Merih Demiral’ın babası Laz, rahmetli annesi de Boşnak, dolayısıyla Atatürk’ün Ne Mutlu Türküm Diyene diyerek tarif ettiği Türklük ırka ve etnik kökene dayanmıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına ve Cumhuriyet’in kültürel ulus – millet bilincine dayanıyor.

Merih Demiral’ın yaptığı işaret MHP’nin değil, binlerce yıllık Türk töresinin Bozkurt işaretidir ve Bozkurt Atatürk dönemi Cumhuriyet’in sahip çıktığı bir semboldür, Atatürk sonrası sahip çıkmayan siyasilere sormak gerekir, Fransızların Horoz, Avusturyalılar ve Almanların Kartal, Rusların Ayı, İngilizlerin Aslan gibi sembolleri varken, Bozkurt neden yok sayılıp unutturulmaya çalışıldı?

Bozkurt’u kullanan MHP’nin kuruluş tarihi 1969’dur, Türk tarihi ise binlerce yıla dayanır ve Ergenekon Destanı Türk’ün binlerce yıllık bir saga’sıdır.

Türk’ün kadim sembolünü bu nevi karşı çıkmak ve “faşist, ırkçı” diye saldırarak kendi ırkçı faşist özelliklerini Atatürk’ü, Bozkurt’u ve Türk tarihini bilen Türk halkında aramanın anlamı nedir?

Merih Demiral Türklüğüyle gurur duyuyor, başarısını “türkiyelilere” armağan ediyorum deseydi bugün kıyameti koparanların hoşuna giderdi.

Merih Demiral’i yürekten kutluyorum, hainler tarafından bayraklarımızın yakıldığı, emperyalistlerin papağanları bizi “türkiyeli” olarak tanımladığı şu günlerde Bozkurt İşareti bu güruha iyi bir tokat oldu.

Ayrıca bu güruhun UEFA’ya ve Almanya’ya Merih Güral’ı şikayet etmelerini kendilerine çok yakıştırıyorum, zira Türk değiliz, “türkiyeliyiz” diyenlerin bir Türk futbolcusunun yanında olmalarını beklemezdim.

Bu kıyameti koparanlardan Türklük hassasiyeti de beklemiyorum, fakat Atatürk’ü ağızlarından düşürmeyen siyasilere diyeceğim şudur:

İşlerine gelince Atatürk’ü bile yok sayıyorlar tıpkı Ayasofya’da yaptıkları gibi ve her fırsatta bunu yüzlerine vuracağım!

Maçta siyaset olmadı ama maç sonrası oldu ve bunlardan birini M.S.Ü Rektörü Prof. Erhan Afyoncu yaptı.

Viyana Kuşatmasına atıfta bulunarak Avusturyalılara gönderme yapmak nasıl bir ruh halidir!

1683 yılında yendiler işte bizi, hem de öyle bir yendiler ki o yenilgi Osmanlı’yı geriye dönüşü olmayacak şekilde yok oluş yoluna soktu.

Viyana 341 yıl sonra düştü demekle Viyana düşmüyor, sadece ucuz siyasi propagandalarla sosyal medya kullanıcısı bir kesimin gazını alırsınız.

Maçta hakkı yenilmeyecek en önemli kişi ise kaleci Mert’tir, o kurtarışı hem zorluk hem de çeyrek final kapısını açması açısından çok çok önemli ve takdire hak eden bir kurtarış ve Demiral’ın gollerini anlamlı yapan o kurtarıştı!

Son olarak şu gözlemimi belirtip bitireyim. Geçen haftalarda Fener Rum Patriği Bartholomeos’u, Ekim ayından beri Yahudileri linç eden koalisyon Türkçü ayağına “bizimle değilsin” deyip bugün futbolcu Merih Demiral ve Türklüğü, dolaylı yoldan Atatürk’ü linç ediyor!

Çok değişik bir millet olmuşuz ve en kötüsü kendi mitolojik değerlerimize dahi bölücülerle kol kola girip savaş ilan ediyoruz!

Mitolojisi olmayandan, köklü tarihi olmayandan büyük millet olmaz.

Metin Yılmaz – NationalTurk

Merih Demiral’a “bozkurt” soruşturması