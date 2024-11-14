Icardi gözaltına alındı iddiası!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin Arjantin’de Wanda Nara ile ortak evini bastığı ve gözaltına alındığı iddia edildi. Arjantin medyasına göre yıldız futbolcu mahkemeye çıkarılacak.

Icardi ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gantw ile aldatan eski eşi Wanda Nara hakkında bomba bir iddia Arjantin basını tarafından ortaya atıldı.

Nara’nın bir süredir yasak aşk yaşadığı rapçiden hamile olduğu ileri sürülmüştü.

Arjantin basınına göre Nara’nın çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve giden İcardi içeri alınmayınca çılgına döndü.

Wanda Nara’nın olay esnasında polisi arayarak Icardi’yi şikâyet ettiği, gözaltına alınan Icardi’nin ise yarın Arjantin’de hâkim karşısına çıkacağı da belirtildi.

Galatasaray’dan yalanlama geldi

Galatasaray Kulübü, ‘Icardi Arjantin’de gözaltına alındı’ iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur” dedi.