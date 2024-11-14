Charles Manson’dan şok itiraf: Yeni ses kaydında gizli cinayetleri anlattı!

Amerika’nın en tartışmalı ve ünlü tarikat liderlerinden Charles Manson, 1969 yılında Manson Ailesi olarak bilinen takipçileriyle birlikte gerçekleştirdiği Tate-LaBianca cinayetleriyle tanınıyor. Bu kanlı saldırılarda Hollywood’un gözde ismi Sharon Tate de dahil olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Ancak, Manson’un geçmişine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Peacock yayın platformunda yer alan “Making Manson” adlı belgesel serisinde Manson’un karanlık geçmişine dair yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

Charles Manson’dan itiraf

Hapiste olduğu yıllarda kaydedilen bu ses kayıtlarında, Manson’un daha önce bilinmeyen cinayetlerden söz ettiği iddia ediliyor. Manson, kayıtta “Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var. Bir süre Meksika’da yaşadım. Acapulco’ya gittim, bazı arabalar çaldım ve başımı belaya soktum. Meksika’da birkaç cinayete karıştım. .357 Magnum’umu Mexico City’de bıraktım ve sahilde ölü insanlar bıraktım,” diyor. Bu açıklama, bugüne kadar sadece 1969 yılında Amerika’da işlenen Tate-LaBianca cinayetlerinden sorumlu tutulan Manson’un başka suçlara da karışmış olabileceğini düşündürüyor.

Belgeselde Manson’un hapishaneden eski hücre arkadaşı olan Phil Kaufman da röportaj veriyor. Kaufman, Manson’un soğukkanlı kişiliğini “Charlie, kötü biriydi ama bunu asla belli etmezdi. Oyun planına uymayan herhangi bir şeyi ortadan kaldırırdı, ama bunu hep kibarca yapardı,” sözleriyle anlatıyor.

“Making Manson” belgeselinde, Manson’un 1969 yazında Amerika’yı dehşete düşüren cinayetleri gerçekleştirmeden önce işlediği suçlara dair çarpıcı ayrıntılar yer alıyor. Bu cinayetleri, beyaz ve siyah toplumlar arasında bir savaş başlatma amacıyla gerçekleştiren Manson, “Helter Skelter” adını verdiği bu planıyla kendini tarihin en korkunç suç figürlerinden biri haline getirdi. Ancak yeni belgesel, Manson’un geçmişte Amerika dışında da benzer eylemler gerçekleştirmiş olabileceğini gözler önüne seriyor.

Belgeselde ayrıca, Manson Ailesi üyelerinin de yeni itiraflarına yer veriliyor. Aile üyelerinden biri, Manson’un suçlarına dair daha fazla bilgi paylaşırken Manson’un acımasız yöntemlerine ve ikna yeteneğine dikkat çekiyor.

1969’da Sharon Tate’in Los Angeles’taki evine girerek beş kişiyi vahşice katleden Manson Ailesi üyeleri, ertesi gün de Leno ve Rosemary LaBianca adlı zengin bir çifti aynı şekilde öldürmüşlerdi. Manson, bu kanlı saldırılarda doğrudan bulunmasa da cinayetleri yönettiği gerekçesiyle 1971’de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste kaldığı yıllar boyunca karanlık geçmişine dair pek çok spekülasyon yaratılan Manson, 2017’de hapiste hayatını kaybetmişti.

Bu yeni belgesel, Manson’un karanlık dünyasına yeni bir ışık tutarken, daha önce hiç duyulmamış cinayet itiraflarıyla izleyiciyi şaşkına çeviriyor.

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