Jean Onana Transferinde Yeni Sorular! Şafak Malatya Burak Yılmaz’ı Bombaladı

Beşiktaş’ta skandal transfer Jean Onana tartışmaları büyüyor. Gazeteci Şafak Malatya, Onana’yı Burak Yılmaz’ın kendi menajerleri aracılığıyla ısrarla Beşiktaş’a aldırdığını iddia etti.

Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan Burak Yılmaz’ın geçmişte Lille takımına transfer olmasını sağlayan menajer Ali Bilecan’ın, Jean Onana’nın da menajeri olduğunu NationalTurk gündeme getirmiş ve olay büyük yankı bulmuştu.

Gazeteci Şafak Malatya da YouTube’daki kanalında yaptığı yayında Burak Yılmaz ve Beşiktaş yönetimine art arda sorular yöneltti.

“Jean Onana’nın transfer olduktan sonra BJK TV’ye verdiği röportajda söylediği “Taraftarın sosyal medyadaki etkisi ile birlikte Burak Yılmaz ve Aboubakar beni motive etti. Üzerimde buraya (Beşiktaş) gelmem konusunda baskı oluştu” sözlerini video ile birlikte aktaran Şafak Malatya ardından şu soruları sıraladı;

Sen Ali Egesel ve Ogan Tarhan ile çalışıyor musun Burak Yılmaz?

Ali Egesel 2015 yılında Kartalspor’da 15 yaşında bir çocuğun usulsüz bir şekilde menajerliğini aldığı için ömür boyu menajerlik lisansı elinden alınan bir adam.

Bu arkadaşların kendi menajerin olduğunu söylüyorsun ama sizin bütün operasyonlarınızı yürüten kişi Necdet Ergezen değil mi?

Necdet Ergezen’in Rıdvan Yılmaz’ın babasından baskıyla menajerliği almasında senin payın var mı Burak Yılmaz?

Senin yüzünden Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün arası bozuldu mu Burak Yılmaz?

Abdülkadir menajerliğini bunlara verirken vesile oldun mu?

Peki Ali Bilecan kim? Burak Yılmaz’ı Fransa’ya götüren Ali Bilecan.

Jean Onana transferini sen istedin değil mi Burak Yılmaz diye sormuyorum, Onana transferinde Ali Bilecan ve Onana’nın Fransız avukatı bu operasyonun içinde mi?

Seni Fransa’ya götüren Ali Bilecan, senin talebin üzerine Onana’yı Beşiktaş’a getirdi mi?

Onana kendi söylüyor çok istemiştin. Hani Ceyhun Kazancı ‘kesinlikle Burak’ın alakası yok’ diyordu.

Hem Ceyhun Kazancı’ya hem Burak Yılmaz’a soruyorum. Burak gelir gelmez Bayram Bektaş ile Eren Şafak neden istifa etti?

127 tane futbolcuyu liste olarak Eren Şafak ve Bayram Bektaş’a sundunuz mu?

Bu listede 24 futbolcuya onay verildi mi verilmedi mi?

Bu 24 futbolcunun içinde Onana ve Amartey var mıydı?

Onana’yı Eren Şafak ve Bayram Bektaş onaylamamasına rağmen Burak Yılmaz istedi diye aldınız mı almadınız mı?

Çıkın yalanlayın beni!

Daha sonra Şenol Güneş’e sana Davinson Sanchez’i getireceğiz deyip, sayın Emre Kocadağ, İngiltere’de bir Türk menajerle konuşup Davinson’u Beşiktaş’a bedelsiz getireceğiz dediniz mi demediniz mi Şenol Güneş’e?

Şenol Güneş bu yüzden beklemedi mi?

Devamında sakat diye gönderdiğiniz Lyanco’yu getireceğiz dediniz alamadınız. Elimizde bir tek Amartey kaldı dediğinizde hocaya Amartey açıklaması yaptırdınız mı yaptırmadınız mı?

Onana listede yokken buna rağmen hangi yöneticiyle beraber, neyse katmayalım onun ismini. Onana’yı Burak istedi almamız lazım dediniz mi demediniz mi?

Bu operasyonun içinde kaç kişi varsınız?

Onana transferinde menajer ücretlerini hangi evrakla hangi menajere çıkarmışlar açıklayın.

Burak Yılmaz’ı Fransa’ya gönderen Ali Bilecan bu işin içinde var mı yok mu açıklayın.

Eren Şafak ve Bayram Bektaş hayattalar yaşıyorlar. Diyaloğu olan gitsin sorsun. Bu adamlar Onana için ‘Hayır Beşiktaş için yeterli değil’ diyorlar.

Buna rağmen neden gidip aldınız Beşiktaş yönetimi?

5.3 milyon euro mu verdiniz bonservisine, 4.2 milyon euro mu? Evraklarıyla çıkın açıklayın.

Bunları çürütün ‘ben ahlaksızım’ diye özür dileyeceğim.

Burak Yılmaz! Ali Egesel ve Ogan Tarhan’la ne tür bir işin var?

Trabzon’dan seni hangi yönetici gönderdi anlat Burak Yılmaz. Yusuf Yazıcı’yla Abdülkadir Ömür’ü birbirine düşürdün mü düşürmedin mi?

Trabzon yönetimi bundan dolayı sana racon kesti mi kesmedi mi?”

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