Dünya Kupası’nın başlamasına günler kala, Katar’da düzenlenen taraftar festivallerinden gelen görüntüler “satılık veya sahte taraftar” iddialarını da beraberinde getirdi. Paylaşılan videolarda “Alman” taraftar gruplarının bile Pakistanlılardan oluştuğu görülüyor. Katar Pakistanlı Taraftar mı Kiraladı?

Festivallere yüzlerce ‘sahte taraftar’ katıldığı iddiası Avrupa gündemine bomba gibi düştü. Katar’ın tribünlerin boş kalmasından korktuğu için ‘kiralık taraftar’ tuttuğu ileri sürülüyor.

Katar’ın başkenti Doha sokaklarındaki görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Katar’ın TikTok’taki resmi hesabı olan Qatar Living, farklı ülkelerden bayraklar, boyalı yüzler ve pankartlarla toplanan yüzlerce ‘taraftarın’ videolarını paylaştı.

Almanların, İngilizlerin hepsi esmer!

Sokaklarda parti yapan taraftarların, Katar’da yaşayan göçmen işçiler olup olmadığı belirsizliğini korurken, yürüyüşlerin yetkililer tarafından organize edilip edilmediği de bilinmiyor. Yayınlanan bir videoda, şehrin sahil şeridi olan Doha Corniche’de sözde Brezilyalı taraftarlar görülürken, diğer videolarda Portekiz, Arjantin, Gana, Kamerun ve Tunus’tan taraftarları gösteriyor.

Katar dünya kupasına beklenen taraftarlar gelmediği için, katar pakistanlıları kiraladı, her ülke için pakistanlılardan oluşan taraftar ayarladı pic.twitter.com/zTSPWNWy5u — sicolaofficial (@MakronistL) November 14, 2022

Tamamının tip olarak Pakistanlılara benzediği İngiliz taraftarlarının görüntülerinde de taraftarların davranışlarının özenle seçilmiş ve kurgulanmış gibi görünmesi dikkat çekerken, bu durum akıllara ‘sahte taraftar’ iddialarını getirdi. Videolarda Almanya forması giymiş ve bu ülkenin bayrağını sallayan Pakistan uyruklu “taraftarlar” da sosyal medyada alay konusu oldu.

Bu arada paylaşılan videolarda taraftarların arasında hiç kadın olmaması da tartışma konusu oldu.

Dünya Kupası süresince statların boş kalmasından korkan Katar’ın, Pakistan’dan binlerce ‘kiralık taraftar’ tuttuğu iddia edildi. Turnuvanın güvenliğini sağlaması için ülkeye Pakistan’dan güvenlik güçleri getirten Katar yönetiminin, tribünleri de Pakistanlı taraftarlarla doldurması bekleniyor.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

