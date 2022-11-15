BM: Rusya, Ukrayna’ya tazminat ödemeli

Ukrayna’nın BM Büyükelçisi Serhiy Kyslytsia, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Ülkemizin geniş alanları, bütün kasaba ve köyleri yerle bir eden ve onları harabeye çeviren düşman tarafından işgal edildi. Fabrikalar, elektrik santralleri, demiryolları. İşgale maruz kalan ülkelerin tazminat almalarının manevi bir hak olduğuna inanıyoruz.”

Kyslytsia, egemen bir devletin büyük bölümünün düşman işgali altında olduğunu vurgulayan Kyslytsia “Bütün kasabalar ve köyler yok edildi. Fabrikalar harabeye döndü. Elektrik santralleri yıkıldı. Savaşın ilk gününden beri Rusya fabrikaları, evleri, okulları, hastaneleri ve anaokullarını, ayrıca yolları, köprüleri, demiryolu hatlarını ve elektrik şebekesini bombalıyor. İşgal altındaki topraklarda cinayet, tecavüz, işkence, tehcir ve yağmaya dair raporlar var” diye konuştu.

BM Genel Kurulu Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi konusunda ilk adımı attı. Lehte 94 oyla, Ukrayna’yı savaş hasarını belgelemek ve ilgili kanıtları güvence altına almak için diğer devletlerle birlikte çalışmaya çağıran bir kararı kabul etti.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

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