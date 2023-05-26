“Kumar Bağımlısı” Futbolcunun Cezası Düşürüldü

Brentford ve İngiltere Milli Takımı forması giyen Ivan Toney, kendi takımlarına karşı bahis oynadığı ve kumar bağımlılığı teşhisi konulduğu için İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından 8 ay süreyle futboldan men cezası aldı.

Toney, FA’ya futbol üzerine bahis oynaması ve bir arkadaşına bir maça başlayacağı bilgisini vermesi konularında yalan söylediğini itiraf etti. FA’nın bugün yayımlanan açıklamasında, şu detaylara yer verildi:

Ivan Toney, 2017 Ağustos ile 2018 Mart arasında kendi takımına 13 kez bahis oynamıştır.

Bu bahislerden 11’i, Newcastle’ın ana kulübü olduğu dönemde Wigan’da kiralık olarak forma giydiği maçlara karşı yapılmıştır.

Mart 2018’de bir arkadaşına bir sonraki maçta forma giyeceğini bildirmiştir.

İlk sorgulamasında, bahis suçlamalarıyla ilgili yalan söylediğini itiraf etmiştir.

Ayrı bir cep telefonu kullanarak bahis oynama şüphesi vardır ve bu telefonu FA’nın soruşturması sırasında teslim etmemiştir.

FA’nın raporunda ayrıca Toney’nin, bahis oynama bağımlılığı teşhisi konulduğu ve profesyonel yardım alması önerildiği belirtilmiştir.

Birçok bahis suçlamasını kabul eden Toney, bağımsız bir disiplin kurulu tarafından yapılan bir duruşma sonrasında 8 aylık men cezası ve 50,000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza, Toney’nin 2017 Şubat ile 2021 Ocak arasında uzanan dört yıllık bir dönemde gerçekleştirdiği bahislerin sayısı ve süresi göz önünde bulundurularak verildi.

Bu men cezası, Toney’nin Ocak 2023’e kadar futbol oynamasını engelleyecek ve Brentford ile antrenmanlara çıkmasına engel olacak.

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