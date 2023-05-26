Mansur Yavaş’tan Beklenmeyen Çıkış! Oğan’ı Yalanladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesaptan yapılan paylaşımda, Sinan Oğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları için kullandığı Twitter hesabından Cumhur İttifakı’na katılan Sinan Oğan’ın açıklamalarını yalanladı.

Sinan Oğan’ın ““Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı.” şeklindeki sözlerini alıntılayan Yavaş, “Hayır @DrSinanOgan bey,

Sn. @kilicdarogluk’dan makam talebiniz oldu. Hem de “Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem” dediniz. Cumhur İttifakı’ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, ayı hesaptan bir paylaşım daha yaparak Erdoğan’ı destekledikten sonra TRT’ye çıkarılan Sinan Oğan’ın burada kullandığı, “Parlamento ile cumhurbaşkanının farklı taraflarda olması ülkeyi krize götürür” sözlerini de alıntıladı.

Oğan ile Kılıçdaroğlu görüştüğünde Meclis dağılımının belli olduğunu hatırlatan Yavaş, “Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi” dedi.

İlk turdaki seçim kampanyası sürecinde seçimlerin 2. tura kalması halinde muhalefete destek olabileceğinin sinyallerini veren Oğan, Erdoğan ile Dolmabahçe’de görüştükten sonra Cumhur İttifakı’na destek verdiğini duyurmuştu.

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