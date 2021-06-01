Futbol

Son Dakika: Carlo Ancelotti Real Madrid imza masasında

El Larguero'nın duyurduğu habere göre Real Madrid'in 21-22 sezonu için Ancelotti ile anlaştığını önümüzdeki birkaç sözleşme saat içinde açıklayacağı bekleniyor

Yönetici fotoğrafı Yönetici45 dakika önce
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Zinedine Zidane‘ın istifası sonrası Antonio Conte, Allegri, Pochettino ve Joachim Löw’ün Real Madrid’in adayları arasında olduğu biliniyordu.

Real Madrid ile son derece gizli olarak yürüttüğü görüşmelerde Carlo Ancelotti ile Başkan Perez’in karşılıklı görüşerek yeni sezon için anlaştıkları öğrenildi.

Ünlü İspanyol radyo programcısı El Larguero’nın duyurduğu ve Marca’nın da son dakika girdiği habere göre Real Madrid’in 21-22 sezonu için Ancelotti ile anlaştığını önümüzdeki birkaç sözleşme saat içinde açıklayacağı bekleniyor.

Yönetici fotoğrafı Yönetici45 dakika önce
0 97 Bir dakikadan az

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