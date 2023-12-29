Fenerbahçe Başkanı Ali Koç süper kupa maçına Atatürk’ün sözlerini taşıyan pankartla çıkmak istediklerini ancak kabul edilmediğini duyurdu. / Suudi Arabistan Atatürk pankartına izin vermedi!

Ali Koç, Suudi Arabistan’da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerinin yazılı olduğu pankartla maça çıkmak istediklerini söyleyen Ali Koç şöyle devam etti:

“Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız.

Süper Kupa’nın Riyad’da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya’yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi.

Fenerbahçe’nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum.”

Bu arada sosyal medya platformu X’te “Çıkmayın” etiketi Trend Topic olarak birinci oldu.

Öte yandan Sözcü gazetesinden İrfan Yirmibeş Ali Koç ve yönetim kurulunun protokolde oturmayacağını yazdı.

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