Arabistan’da Marşa da izin yok! Maça çıkmama gündemde

Suudi Arabistan Atatürk pankartı, Atatürk tişörtü, 100. yıl marşının okunması, 100. yıl etkinlikleri gibi organizasyonlara izin vermedi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmama kararı gündemde.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un gün içerisinde verdiği röportajla ortaya çıkan kriz büyüyor.

Suudi Arabistan Atatürk pankartının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinliklere izin vermedi.

Suudi yetkililer bu müsabakanın bir spor organizasyonu olduğunu belirterek, siyasi hiçbir paylaşıma izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aylar öncesinde anlaşmaları imzalayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yıl kutlamaları ve Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili yapılacak etkinliklerin onayını almadan, organizasyonu son dakikaya bırakmasıyla da kriz büyüdü.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl logosu bile ev sahibi ülkeden veto yedi.

Bunun üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi bu duruma büyük tepki gösterdi. Riyad’a getirilen sanatçı Norm Ender’in 100. yıl marşına da onay vermeyen Suudi Arabistan, sadece İstiklal Marşı’nın okunmasını istedi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu maç sırasında protokolde oturmama kararı aldı.

Galatasaray: İstiklal Marşı okunmazsa maça çıkmayacağız

Yaşanan bu durumun ardından sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları olmak üzere taraflı tarafsız yüzbinlerce kişi, Atatürk ve İstiklal Marşı’na izin verilmemesi nedeniyle takımlardan Suudi Arabistan’da maça çıkmamasını istedi.

Hamit Altıntop “İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda. Şu anda konuyla ilgili toplantılar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan “İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız” dedi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise şunları paylaştı;

“Süper Kupa öncesinde Arap yetkililer Riyad’da dört şeye izin vermedi.

Atatürk posteri

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı

Atatürk tişörtü

İstiklal Marşı

Araplar kararından geri dönmezse iki takım da maça çıkmayacak. FB ve GS U19 takımları da Riyad’da.”

Suudi Arabistan Atatürk pankartına izin vermedi!

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