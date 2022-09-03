TFF binasına silahlı saldırı: 2 gün önce yüzen ev kiralanmış

TFF’nin Riva’daki binasına önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 1 kişi aranıyor.

Perşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı saat 17.45 sularında Riva Tesisleri’nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından binaya peş peşe ateş edilmişti.

Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yapmıştı. Bir görgü tanığının silah seslerinin evinin yakınından geldiğini söylemesi sonucu polis bahsedilen yerde 11 kovan buldu.

Türk Futboluna 11 mermi

Binaya da 5 mermi isabet ettiği belirlendi. Ardından yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G. gözaltına alındı. Silahı kullanan Cüneyt U.’nun götürüldüğü hastanede olaydan 5 saat sonra yapılan alkol testinde 1.30 promil çıktığı belirtildi.

Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nin yanındaki Çayağzı Deresi kenarından gerçekleştirilen saldırıda tanıkların ifadeleriyle 18 sabıkası bulunan Cüneyt U., 3 suç kaydı olan Oğuzhan G. ve bu şahıslarla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Saldırganlar iki gün önce kiraladığı yüzen evde kalıyorlarmış

Polisin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olan 2 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve 1 kişinin daha arandığını ifade etti.

Futbol Federasyonu yapılan saldırının olduğu çay ağızı deresi

Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerden olan Cüneyt U.’nun iki gündür kiraladığı yüzen evde kaldığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre farklı suçlardan 18 ayrı sabıka kaydı bulunan Cüneyt U.’nun ilk ifadesinde, “Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım” dediği öğrenildi. Polis silahı ararken Cüneyt U. ile birlikte gözaltına alınan Oğuzhan G.’nin de 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Silahlı saldırı kapsamında ek göz altı süresi alındı

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı.

Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.