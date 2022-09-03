Serena Williams tenis kariyerini sonlandırdı.

Bu ay 42 yaşına girecek olan ünlü tenisçi, yarıştığı son grand slam turnuvası olan ABD Açık’ta Avustralyalı Ajla Tomljanovic’e elendi.

Serena Williams 27 yıllık kariyerinde 23 şampiyonluk kazanmayı başardı.

Eski dünya bir numarası, son karşılaşmasında beş maç sayısını karşılamayı başarsa da altıncısını çeviremedi.

Maçın ardından kortta Tina Turner’ın pop klasiği “Simply the Best” (Açıkça En İyisi) çalarken herkes Williams’ı ayakta alkışladı.

Williams ilk büyük turnuvasını da 1999’da ABD’de kazanmış, sonraki yıllarda ABD Açık’ta dört şampiyonluğa daha ulaşmıştı.

Williams, ailesine, ekibine ve taraftarlarına maç sonunda teşekkür etti:

“Burada bulunan, yıllardır, hatta on yıllardır beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

“Ama büyün bunlar ebeveynlerimle başladı. Onlar her şeyi hak ediyor. Onlara minnettarım.

“Ve kız kardeşim Venus olmasaydı bugün Serena olamazdım. Serena Williams’ın tek varlık nedeni odur.”

Williams ilk profesyonel turnuvasını 1995 yılında, 14 yaşında oynadı.

Serena Williams bir tenis yıldızından fazlası, dünyaca tanınan bir Amerikan ikonuydu.