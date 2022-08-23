UEFA CBS ile Amerika’da

Uzun süredir gözü UEFA organizasyonlarında olan ABD’de mutlu son !

CBS kanalı UEFA müsabakalarını altı yıl boyunca yayınlamak için 1.5 milyar doları gözden çıkardı.

UEFA, tarihinin en önemli yayın anlaşmalarından birisine imza attı. CBS kanalından yapılan açıklamada, ABD’li kanal UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmalarını altı yıl boyunca yayınlayacak.

CBS Başkanı: UEFA yayın akışımızı güçlendirecek

CBS Spor Birimi Başkanı Sean McManus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “UEFA, hem yayın akışımızı güçlendirmek için farklılaştırılmış stratejimizin mükemmel bir örneğidir. Futbol izleyicilerimize bekledikleri en iyi kalite maçları sağlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi. The Athletic ve As gazetesi gibi yayın organları, Avrupa futbolunun bir numaralı kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA’nın diğer turnuvaları için spor tarihine geçecek bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını ABD’li CBS kanalına 6 yıllığına 1.5 milyar dolara sattığı, yıllık miktarın 250 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Sezonluk 100 milyon dolar bir yükselişin meydana geldiği ve Amerika’da önceki anlaşmanın ikiye katlandığı ifade edildi. CBS kanalının sahibi olan Paramount şirketinin imzaladığı anlaşma, 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olacak, 2030’a kadar sürecek. Söz konusu dönemde Şampiyonlar Ligi’nde format değişirken, buna bağlı olarak maç sayıları da artacak.

Mevcut durumda sezonluk 125 maç izleyen futbolseverler, yeni formatla 189 karşılaşmaya tanıklık edecek. CBS kanalının mevcut futbol yorumcuları arasında Thierry Henry ve Jamie Carragher gibi ünlü eski futbolcular yer alıyor.

CBS UEFA anlaşmasını canlı yayına duyurdu