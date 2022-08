Jüpiter’i hiç böyle görmemiştik

Adını 2002’de NASA’nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb’ten alan JWST, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı teleskop James Webb Uzay Teleskobu Jüpiter’in yeni fotoğraflarını paylaştı

‘Evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksi’ ve ‘ilk supernova’ kareleri gibi ilklere imza atan James Webb Teleskobu, dünyaya yine hayran bırakan fotoğraflar yolladı.

Dünyanın en büyük ve güçlü teleskobu James Webb, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’in şimdiye kadarki fotoğraflarından çok daha detaylı ve farklı açıları gösteren karelerini çekti.

Orijinali kızılötesi olan fotoğraflar insan gözüyle görmek imkansız olacağından yapay olarak renklendirildi. Fotoğraflarda astronomların ‘inanılmaz’ olarak nitelediği detaylarla büyük fırtınalar, aylar ve gezegenin etrafındaki halkalar görünüyor.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU

— NASA (@NASA) August 22, 2022