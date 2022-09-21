UEFA, Rusya’nın EURO 2024’ten men edildiğini duyurdu

UEFA Rusya‘nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

UEFA İcra Kurulu’nun Salı günü Hırvatistan’ın Hvar Adası’nda yaptığı toplantıda EURO 2024’ün yol haritası ve eleme kuralarına ilişkin bazı kararlar alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, UEFA Rusya’nın Ukrayna‘ya yönelik işgali nedeniyle, UEFA İcra Kurulu’nun 28 Şubat’ta Rusya takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz’da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Rusya’nın bu karar doğrultusunda eleme kuralarına katılamayacağı belirtildi.

UEFA Rusya krizi: Rus temyiz başvurusu , Spor Tahkim Mahkemesi’nde reddedildi.

UEFA ayrıca , Belarus’un Rusya’nın askeri müttefiki olduğu için , turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya’dan takımın çıkarılması yönündeki hükümet talebine rağmen, Belarus’un 2024 Euro çekilişine katılmasına izin verdi .

Belarus 53 uluslu çekilişte yer alacak, ancak güvenlik nedeniyle komşu Ukrayna ile aynı gruba yerleştirilmeyecek .

Euro 2024 çekilişini sınırlayan diğer siyasi kararlar arasında, Azerbaycan ve Ermenistan’dan veya İspanya ve Cebelitarık’tan takımlar arasındaki uzun süreli UEFA bloklarının uzatılması ve ayrıca hem Sırbistan hem de Bosna-Hersek’in Kosova ile karşılaşmasını engelleyen bir karar yer alıyor.

EURO 2024’e Almanya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ülkenin milli takımı da eleme kuralarında yer almayacak, turnuvaya doğrudan katılacak.

Eleme kuraları 9 Ekim’de Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek; elemelere 53 ülke katılacak.

Kuralarda yer alacak olan 10 gruptan 7’sinde 5, 3’ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri finallere kalacak.

Finallere kalacak diğer üç takım ise Mart 2024’te yapılacak play-off maçlarıyla belirlenecek.

UEFA “Seyahat ve herhangi bir takımın karşılaşabileceği potansiyel zorunlu koşullarını kısıtlamak için çekilişe müdahale eder” hakkını siyasi bir krizde kullanıyor karşıt görüşleri tartışılıyor.

NationalTurk – Özel haber

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