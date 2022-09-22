Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Yürütülen soruşturma sonrası saldırı düzenlenen evde çıkan bir adet silah ve mermiler nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker hakkında, yakalama kararının 25 Ağustos 2022 tarihinde çıkarıldığı öğrenildi.

Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker’in de içerisinde bulunduğu bir kısım şahıslar hakkında “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak- yardım etmek, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit, 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet, tefecilik, nüfuz ticareti” suçları ile ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

9 Nisan 2021 tarihinde Sedat Peker’in evinde çeşitli silahlar ele geçirildi

İddianamede, Sedat Peker’in Beykoz’daki evinde 9 Nisan 2021 tarihinde arama yapıldığı belirtilerek, 9 mm çaplı Parabellium tipi fişek atar, Avusturya yapısı Steyr marka M9-A1 model yarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjör ile aynı çap ve tipte 14 adet fişek, 36 numara av fişeği patlatır, Türkiye yapısı Safirarms Marka T14, M19 görünümlü, namlusu 1-set ihtiva etmeyen yarı otomatik doldurmalı av tüfeği, 1 adet şarjör ve 10 adet fişeğinin ele geçirildiği aktarıldı.

Ateşli silahlar olduğu kaydedildi

İddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunda şüpheliden elde edilen inceleme konusu bulgular bölümünün 1. Maddesinde belirtilen tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Yasaya göre yasak niteliğini haiz ateşli silahlardan olduğu kaydedildi.

İnceleme konusu bulgular bölümünün 2 maddesinde belirtilen av tüfeği ve av fişeklerinin 6136 sayılı yasaya göre yasak olarak mütalaa edilemeyeceğini ancak ilgili tüfeğin taşınması ve bulundurulmasının 2521 sayılı yasaya göre düzenleneceğinin belirtildiği yer aldı.

Öte yandan iddianamede, suça konu eşyaların şüpheli hakkında diğer suçlardan yürütülmekte olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda emanette kayıtlı olduğu belirtildi.

Sedat Peker yakalama emri 25 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenmiş

Sedat Peker’in üzerine atılı suçun seri muhakeme kapsamında olduğu ancak yurt dışında olma sebebiyle şüpheliye ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulünün uygulanmayacağı belirtilerek, Peker’in yurt dışında olduğunun sabit olduğu, ayrıca hakkında 25 Ağustos 2022 tarihinde yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

İddianamede, Peker’in Beykoz’daki evinde yapılan aramada 6136 sayılı kapsamındaki suça konu silah ve eklerini bulundurması sebebiyle kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe yoğunluğuna ulaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Sedat Peker’in “Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, Peker hakkında mahkumiyet kararı tayin olunması halinde TCK 53. Maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi istendi.

Savcılık, suça konu 6136 sayılı yasa kapsamındaki tabanca ve eklerinin TCK 54. gereğince müsaderesine, ayrıca ele geçirilen ve 6136 sayılı yasaya göre yasak olmayan tüfek ve eklerinin gereği için ilgili idareye gönderilmesine, mükerrir bulunan şüpheli hakkında mahkumiyet kararı tayin olunması halinde cezasının TCK’nIn 58.maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi istedi.

Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın : “Kırmızı bültenin kapsamı genişletildi, belli ki bir şeyler değişiyor”

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker için çıkarılan kırmızı bültenin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Barkın, “Interpol tarafından sadece ‘savunması alınmak üzere’ çıkarılan kırmızı bültenin, ‘tüm dünyada aranıyor’ biçiminde kapsamı genişletildiğini öğrendim bugün. Belli ki bir şeyler değişiyor” dedi.

Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Peker hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kapsamının genişletildiğini öğrendiğini aktardı.

‘Emre Olur, Sedat Peker’in kara kutusu değil, korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor”

Ersan Barkın, Peker’in ‘basın danışmanı’ olarak bilinen Emre Olur’un tutuklanması ile ilgili de şunları yazdı:

Sedat Peker’in yanında 7 ay, kendi ifadesinde de belirttiği gibi, çay ikramı, telefonlara yanıt vermek gibi görevlerde bulunan Emre Olur; Peker’in “kara kutusu”, “sağ kolu”,”basın danışmanı” diye getiriliyor ve basın mensupları başta olmak üzere korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor.

Kimseyle bilgi paylaşmamasıyla ünlü Sedat Peker’in kara kutusunun olamayacağını bilenler de bu koroya katılıyor. Kendisine basın danışmanı belirlemek istese, birkaç TV kanalında yaptığı programlar dışında basınla ilgisi olmayan kişiyi mi kendine danışman seçer diye de kimse sormuyor.”

Ersan Barkın’ın açıklamaları şöyle:

Ersan Barkın’nın Twitter hesabınından paylaşımları;

“Sayın Sedat Peker hakkında, Anadolu 16.ACM ve Bursa 5.ACM’nin talebiyle Interpol tarafından sadece “savunması alınmak üzere” çıkarılan kırmızı bültenin, “tüm dünyada aranıyor” biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün. Belli ki bir şeyler değişiyor…

Sayın Sedat Peker hakkında,Anadolu 16.ACM ve Bursa 5.ACM'nin talebiyle Interpol tarafından sadece "savunması alınmak üzere" çıkarılan kırmızı bültenin, "tüm dünyada aranıyor" biçiminde kapsamının genişletildiğini öğrendim bugün.

Belli ki bir şeyler değişiyor… — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) September 22, 2022

Sedat Peker’in Beykoz’daki evinde silahlı saldırıda bulunuluyor. Saldırıya maruz kalanlardan biri, belindeki silahla saldırıya karşılık veriyor.Saldırgan hakkında soruşturma devam ederken, 3 yıla yakındır evinden uzak kalan Peker aleyhine Beykoz 3.Asliye C.M.’de dava açılıyor.

Sadece ben mi şaşırıyorum bütün bunlara! Görüntüler açık. Saldırgan, saldırıya maruz kalıp silahla karşılık verenler, tek silahın belden çıkarıldığı belli, Sedat Peker 3 yıldır evinde yok.

Ev kendisinin diye dava açılıyor, bir de üzerine Beykoz Sulh C.M.’den yakalama kararı çıkarılıyor.

Sedat Peker’in yanında 7 ay ,kendi ifadesinde de belirttiği gibi, çay ikramı, telefonlara yanıt vermek gibi görevlerde bulunan Emre Olur; Peker’in “kara kutusu”, “sağ kolu”,”basın danışmanı” diye getiriliyor ve basın mensupları başta olmak üzere korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor.

Kimseyle bilgi paylaşmamasıyla ünlü S.Peker’in kara kutusunun olamayacağını bilenler de bu koroya katılıyor. Kendisine basın danışmanı belirlemek istese, birkaç TV kanalında yaptığı programlar dışında basınla ilgisi olmayan kişiyi mi kendine danışman seçer diye de kimse sormuyor.

Emre Olur’un yakalandığı haberiyle eş zamanlı olarak, S.Peker aleyhine yayınladığı videolarla tanınan bir kişi sokak ortasında öldürülüyor. S.Peker, öldürülen kişi dahil birkaç kişinin can güvenliğini sağlaması için birçok kuruma başvurmuş, dilekçeleri arşivde duruyor.

Ersan Barkın ‘Son 15 gündür, neler oluyor ?’

Sahiden son 15 gündür neler oluyor? Ne oldu, ülkede ve dünyada ne değişti? Kırmızı bülten, Emre Olur’un gözaltına alınması, yaşanan cinayet, Sedat Peker hakkında alınan yeni yakalama kararı… 17 yıllık avukatım, memleket halini yıllardır takip ederim. Ben anlayamıyorum.

Gelişmelerin tümü kendi ülkemizle ilgili olsa, Sedat Peker’in paylaşımlarından rahatsız olanlara bağlayacağım. Paylaşımların önünü kesme, sonrasında yorum ve haber yapan gazetecilerin çekinmesini sağlama çabası olarak açıklayacağım. Ama meseleye Lyon/Interpol de girince!

Dosyada 20’den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin, tüm tutukluların tahliyesi sonrasında Interpool tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü göz önüne aldığımda “üst akıl” filan demekten başka aklıma bir şey gelmiyor.”

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