Futbol

Yasa dışı bahis soruşturması Acun Ilıcalı’ya sıçradı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçlamasıyla Acun Ilıcalı ve medya grubu hakkında soruşturma başlattı.

NationalTurk20/11/2024
81 1 minute read
Acun Ilıcalı'ya Soruşturma
Acun Ilıcalı'ya Soruşturma
Seyşeller

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, “yasa dışı bahse teşvik ve reklam” suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı açıklama yaptı

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

“Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim.

Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır.

TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.”

Yasadışı bahis soruşturmasında ünlülere ev hapsi

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NationalTurk20/11/2024
81 1 minute read
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