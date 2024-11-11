Yasadışı bahis soruşturmasında ünlülere ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulundukları tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na getirildi. İfade işlemleri tamamlanan isimler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya platformunda 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz hakkında tutuklama kararı verirken, sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç’a ev hapsi cezası verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Ali Erbil’den Pişmanlık Açıklaması

Adliyedeki işlemler sonrası basına açıklamada bulunan Mehmet Ali Erbil, kendisini böyle bir olayın içinde bulduğu için pişman olduğunu ifade etti. Erbil, “Sosyal medyada bu tür kumar içeriklerini tavsiye etmediğimi defalarca belirttim. Malta’da da benzer bir olayla karşılaştım ve bunu canlı yayında söyledim; kumarı oynamadığımı ve kimseye tavsiye etmediğimi belirttim. Böyle bir şeye bulaşsaydım, beni o çevreye sokmazlardı bile, çünkü onların gelir kaynağı bu,” diyerek kendisini savundu.

Bu kapsamda yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında ünlülere yönelik cezai süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Capri Adası’nda Rüya Gibi Bir Tatil: İtalya’nın Gizemli Güzelliklerini Keşfedin