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Galatasaray’da ikinci hedef: David De Gea

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son aday Fiorentina'nın 34 yaşındaki file bekçisi David De Gea

NationalTurk NL08/07/2025
7 Bir dakikadan az
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son aday Fiorentina'nın 34 yaşındaki file bekçisi David De Gea
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1 David De Gea adaylar arasında ilk sırada
1.1 Juan Mata da David De Gea ile konuştu!

David De Gea adaylar arasında ilk sırada

Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray’da kaleci arayışları devam ediyor. Victor Osimhen‘in transferini bitirmek için İtalya’ya uçan Galatasaray 2. Başkanı Abdullah Kavukçu, Fiorentina’nın 34 yaşındaki kalecisi David De Gea ile de görüşecek. İddialara göre İspanyol kaleci, 2028 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi olmasına karşın, Galatasaray’a gelmek istiyor.

Juan Mata da David De Gea ile konuştu!

34 yaşındaki David De Gea ile daha önce Galatasaray forması giyen Juan Mata da ikna için telefonla konuştu. Sarı-kırmızılıların diğer kaleci adayları ise Djordje Petrovic (25), Filip Jorgensen (23), Zion Suzuki (22), Yann Sommer (36), Nick Pope (33).

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NationalTurk NL08/07/2025
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