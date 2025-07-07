Victor Osimhen “Galatasaray” dedi

Victor Osimhen her an açıklanabilir

Geçen sezon Napoli’den kiralık olarak geldiği Galatasaray’da 41 karşılaşmada 37 gol atan Victor Osimhen, yine sarı-kırmızılıları seçti. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibi yıllık 40 milyon Euro maaşa kadar çıkmasına karşın, Avrupa’da kalmak için reddetmişti. Nijeryalı santrforun, maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Juventus ve Manchester United’ı geri çevirdi. Victor Osimhen ile yıllığı 16 milyon Euro’dan 3+1 senelik anlaşma sağlandı. Osimhen’e reklam ve imaj hakları için de ödeme yapılacak.

Galatasaray’ın eli çok güçlendi ama..

Victor Osimhen‘in “Evet” demesinin ardından Galatasaray, Napoli ile masaya eli güçlenerek oturdu. Kapıyı 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden açan Napoli, Galatasaray’ın 50+5 milyon Euro’luk teklifini reddetti. Galatasaray’ın fiyatı biraz daha yükselterek Napoli’ye ikinci öneri olarak 60 milyon Euro’ya çıktı. Napoli geri adım atmayınca, Galatasaray, Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Napoli’de 133 maçta 76 gol attı

Nijerya Milli Takımı formasıyla 41 maçta 26 gol atan Osimhen, kulüp kariyerinde ise 264 maçta 151 gol ve 36 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte Napoli formasıyla 133 maçta 76 gol, Galatasaray’da 41 maçta 37 gol, Lille’de 38 maçta 18 gol, Charleroi’de 36 maçta 20 gol atan Osimhen, Wolfsburg’da ise 16 maçta skor katkısı sağlayamadı.