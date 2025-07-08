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Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

NationalTurk FR08/07/2025
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Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.
Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.
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Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında şok gelişmeler yaşanıyor. Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı, ardından itirafçı olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

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1 Niyazi Nefi Kara hakkında soruşturma
2 Başkan Kara’nın sorgusu tamamlandı
2.1 Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor

Niyazi Nefi Kara  hakkında soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet alındığı iddiası üzerine düğmeye basıldı. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında suçüstü yakalandı. Tüter, rüşvet aldığını kabul ederek itirafçı oldu ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkan Kara’nın sorgusu tamamlandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Kara, “rüşvet, irtikap ve zimmet” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.

 

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NationalTurk FR08/07/2025
0 1 dakika okuma süresi
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