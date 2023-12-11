Türk futbolunun kara gecesi! Halil Umut Meler’e saldırı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler’e saldırdı.

Eryaman Stadı’nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler’e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler‘in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Yumruğu attı fenalaştı!

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca’yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Ankaragücü taraftarı, Faruk Koca’yı destekledi!

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca’ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü’nden Ali Sowe’u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan kınama geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.” bilgisini verdi.

Adalet Bakanı Tunç, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” ve “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama” suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, “Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin’den kınama

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal gereğin yapılacağını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakışmadı Ankara’ya, Ankaragücü’ne. Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak.” ifadesini kullandı.

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırısının ardından yaptığı açıklamada “Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler’e yönelik saldırının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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