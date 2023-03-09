Ja Morant’ın Cezası 4 Maç Uzadı

Glendale Polis Departmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Morant’ın paylaşımına ilişkin bir suç işlenmesine dair kanıt bulunamadı.

Ja Morant’ın Cezası Uzatıldı: 4 Maç Daha

Memphis Grizzlies takımındaki ABD’li basketbolcu Ja Morant, sosyal medyadan paylaştığı silahlı video nedeniyle 2 maç men cezası almıştı. Ancak, Glendale Polis Departmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Morant’ın paylaşımına ilişkin bir suç işlenmesine dair kanıt bulunamadı ve cezası 4 maç daha uzatıldı. 23 yaşındaki basketbolcu bu sezon 27.1 sayı, 8.2 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Memphis Grizzlies takımındaki ABD’li basketbolcu Ja Morant, sosyal medyadan paylaştığı silahlı video nedeniyle başlangıçta 2 maç men cezası almıştı. Ancak, Glendale Polis Departmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Morant’ın paylaşımına ilişkin bir suç işlenmesine dair kanıt bulunamadı ve cezası 4 maç daha uzatıldı. 23 yaşındaki NBA oyuncusu bu sezon mükemmel bir performans sergiliyor ve 27.1 sayı, 8.2 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Memphis Grizzlies takımındaki ABD’li basketbolcu Ja Morant, sosyal medyadan paylaştığı silahlı video nedeniyle 2 maç men cezası almıştı. Ancak, Glendale Polis Departmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Morant’ın paylaşımına ilişkin bir suç işlenmesine dair kanıt bulunamadı ve cezası 4 maç daha uzatıldı. 23 yaşındaki NBA oyuncusu bu sezon mükemmel bir performans sergiliyor ve 27.1 sayı, 8.2 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Memphis Grizzlies’teki ABD’li Basketbolcu Ja Morant’tan 4 Maç Daha Men Cezası

Memphis Grizzlies takımındaki ABD’li basketbolcu Ja Morant, sosyal medyadan paylaştığı silahlı video nedeniyle başlangıçta 2 maç men cezası almıştı. Ancak, Glendale Polis Departmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Morant’ın paylaşımına ilişkin bir suç işlenmesine dair kanıt bulunamadı ve cezası 4 maç daha uzatıldı. 23 yaşındaki basketbolcu bu sezon 27.1 sayı, 8.2 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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