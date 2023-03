Gökhan Kınay ve Fidan Rustamlı Forbes Listesinde

Bu prestijli liste, dünya çapında değişime katkıda bulunan 30 yaşın altındaki lider ve girişimcileri tanıtıyor. Gökhan Kınay ve Fidan Rustamlı, Avrupa’nın Spor ve Oyunlar kategorisi için seçildi.

Gökhan Kınay 2014 yılında kurduğu Trifles Games ile, mobil oyunlar geliştirme sektöründe adından söz ettirdi. Şirket, kuruluşundan bu yana bir milyon dolar sermaye topladı ve son üç yılda 200’den fazla oyun geliştirdi. Kınay, 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde “Yılın Başarılı İnovatif Mobil Oyun Stüdyosu” ödülünü kazandı.

Fidan Rustamlı ise sanal gerçeklik oyunları geliştiren PolyDream Studio’da iş geliştirme müdürü olarak çalışıyor. Rustamlı ayrıca iki sene önce Bakü’de oyun geliştirme merkezi Gamepons’ın eş kurucusu ve dünyanın birçok yerinde aynı anda düzenlenen Global Game Jam’ın bölgesel organizatörü.

