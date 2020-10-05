Kendine Aldığı Hediyeyi Paylaştı: “Mutlu Yıllar Zlatan”

Milan’da forma giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 39. doğum gününü kendine has bir şekilde kutladı. Kendine hediye olarak Porsche araba alan ve aracın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan yıldız futbolcu kendine mutlu yıllar dilemeyi de ihmal etmedi.

Geçen ağustosta Milan’la sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, 44 milyon takipçisi olan Instagram hesabından kendine aldığı Porsche 911 model arabanın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına “Mutlu yıllar Zlatan” notunu da düşen İsveçli oyuncu bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Hala karantinada olduğu için golcü futbolcunun aracı henüz kullanamadığı belirtiliyor.

İbrahimoviç geçen yılki doğum gününde de kendine 1.5 milyon euroluk Ferrari Monza SP2 almıştı.