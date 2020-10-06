9 Ayda Satılan Arabaların Yüzde 70’i Otomatik Vites

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 75.5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç satışı yüzde 99.2 artarken otomobil satışları da 9 aylık dönemde yüzde 70 yükseldi.

Söz konusu dönemin en dikkat çeken verisi ise otomatik vitesli araçlardaki yüksek satış sayısı oldu.

Eylül sonu itibariyle otomatik vitesli araç satışı 269 bin 798 adetle pazarda yüzde 69.4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118 bin 892 adet satıldı.

Otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 73.9 artış gösterdi.

Öte yandan, otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72.1 artarak yüzde 94.9 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21.9 yükselişle yüzde 1.8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1.7’lik artışla yüzde 0.2 pay aldı.