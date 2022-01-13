Müslüm Gülhan: Ceyhun Kazancı’nın açıklaması, aslında geri kalmanın itirafından başka bir şey değildir.

Bugün, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yapmış olduğu basın toplantısına katılan Beşiktaş’ın CEO’su Ceyhun Kazancı analiz departmanı ile atletik performans departmanı kurulacağını açıkladı.

Yanlış giden birkaç şeyin açıklandı

Burada yanlış giden birkaç şeyin de açıklamasıydı bu…

Aynı zamanda, Şampiyonlar Liginde Avrupa’nın üst düzey takımlarıyla oynayan, TFF Süper Ligde mücadele eden yüzyıllık bir takımın kuracağı iki departman için yeni bir karar almış olması büyük bir yanlışlığın ve eksikliğin nasıl devam ettiğini net olarak ortaya koymaktadır.

Futbol artık bilimsel metotların her aşamasında kullanıldığı bir spor branşı olmuştur.

Eğer futbolu endüstrileşmiş olarak bir tanım yapıyorsak ve milyarlarca dolarlık bir değere sahipse, futbolun gelişmesi için kullanılacak tüm metotların gelişmeyi sağlayacak bilimsel içerik taşıması kaçınılmaz olmakta.

Futbolcu koşu mesafelerinin 6 km’den 12-13 km’ye çıkması ve saha içindeki harcanan eforun kayıt altına alınarak, takıma ve bireysel performansı arttırmaya yönelik bilimsel içerikli birçok antrenman teknikleri kullanılırken, gelişmeyi sağlamaya yönelik paydaş olacak tüm bilimsel disiplinlerin iş birliğini kullanan futbolun sektör olan yapısı içinde var olmak, kalitenin her bakımdan yukarıya taşınması ile mümkün olur.

Bunlar yeni bir şey değildir.

Takımların oluşturdukları bu modüllerin birer departman olarak kulüp içinde oluşturulması yeni bir şey değildir.

Sadece üst düzey lig maçların kulübelerin arkasına baktığınızda, 11-12 kişinin kulübenin hemen üstünde oturduğunu ve hepsinin farklı görevlere sahip olduğu gerçeği bunun kanıtıdır.

Bu sadece performansa yönelik değildir. Finansla ilgili, iletişim ve reklamla ilgili, pazarlamayla ilgili, logolu ürünlerin imalatıyla ilgili, tesislerle ilgili departmanlarda modül olarak kurulmaktadır. Bu modüllerin oluşması endüstriyel kurgunun içinde profesyonel olarak görev dağılımı zorunlu kılmaktadır. Tüm futbol takımları unutmayalım ki aynı zamanda ticari birer kuruluşlardır.

Geri kalmanın itirafları

Beşiktaş CEO’sunun sanki yeni bir modül oluşturmuşçasına, ya da sanki bu modülleri yeni bulmuşçasına analiz ve atletik performans departmanlarını kurulacağını açıklaması, aslında geri kalmanın itirafından başka bir şey değildir.

Futbol katı rekabet kurallarının uygulandığı bir spor branşıdır. Saha içinde ve saha dışında bu rekabet koşullarını sağlayan bilimsek argümanları kullanmayıp, var olan yapı üzerinden hareket etmek, rekabet koşullarında geri kalmak anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda küresel rekabet ortamını kaybederek yöresel bir figür olma hali de demektir.

Kulübün içinde bulunduğu mali krizi aşmak, sadece alt yapı üzerinden propaganda yaparak süreci geçiştirmekle bir çıkış yolu bulunmaz. Alt yapı dahil, tüm kadroların bu metotlardan tamamen yararlanarak küresel rekabet ortamında var olmasını sağlamak, bu kriz içinden çıkmak için önemli bir yoldur.