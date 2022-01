TikTok yıldızı Addison Rae Easterling, beyaz perdeye girdi .

TikTok Videolarındaki takipçilerinin aklımızı başından Addison Rae Netflix ile anlaşma yaptı.

Netflix her ne kadar Addison Rae ile bazı çekimler için anlaşmış olsa da Addison Rae’nin yer alacağı ilk proje, 1999 yapımı romantik komedi türündeki lise filmi olan “She’s All That”in (İşte Böyle Bir Kız) yeniden yapımı olan “He’s All That” oldu.

TikTok yıldızı Addison Rae Easterling, yaptığı bu anlaşma ile 90’ların klasiği She’s All That’in yeniden çevriminde beyaz perdeye giriyor .

Addison’ın Freddie Prinze Jr.’ın Zack Siler’inden sonra rol modellendiği orijinal 1999 filminin cinsiyet değiştirilerek yeniden anlatılacağını bildirdi. She’s All That’in yeniden hakkında söylentiler yıllardır ortalıkta dolaşıyordu ama sonunda projeye bir yapım ekibi katıldı. Mark Waters, orijinal senarist R. Lee Fleming’in yeni senaryoyu yazmak için geri dönmesi ve orijinal yapımcılar Jennifer Gibgot ve Andrew Panay’ın yapımcılığıyla yönetecek.

Bu arada Netflix ile yaptığı anlaşma hakkında açıklama yapan Rae, “Netflix ile birlikte çalışmak ancak rüyalarımda görebileceğim bir şeydi. Bu muhteşem ekiple birlikte çalıştığım ve oyunculuk konusunda kendimi geliştireceğim için çok heyecanlıyım” dedi. TikTok’ta 83.3 milyon takipçisi bulunan Rae’nin oynadığı film şimdiden pek çok insanın ilgisini çekmiş durumda. Netflix geçtiğimiz günlerde yayınlanan He’s All That’in ilk ayında 55 milyon kişi tarafından izlenmesini bekliyor. Ayrıca Netflix’in açıklamasına göre film su anda Brezilya, Fransa ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde 1 numaraya yerleşmiş durumda. Filmde okuldaki dışlanmış öğrencilerden birisini okulun mezuniyetindeki “prens”e dönüştürmeye çalışan bir sosyal medya fenomenini canlandırdı.

Addison, beyaz perdede ilk kez sahneye çıkacağı için son derece heyecanlı görünüyor. Bir Instagram gönderisinde TikTok yıldızı, karakterinin adıyla ilgili bir ipucu vermeden önce “hayallerinin gerçekleştiğini” yazdı. “Bu harika ekiple ve filmin yapımında emeği geçen herkesle çalışmak için sabırsızlanıyorum ve bana bu inanılmaz fırsatı veren herkese çok müteşekkirim. TEŞEKKÜRLER!! Padget ile tanışacağınız için çok heyecanlıyım!!!”