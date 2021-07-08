OHAL İlan Edildi! Olimpiyatlarda Seyirci Yok

Japon hükümeti artan Covid-19 vakaları nedeniyle başkent Tokyo ve çevresinde 22 Ağustos tarihine kadar OHAL ilan etti. OHAL kapsamında yaz olimpiyat oyunları da seyircisiz düzenlenecek.

Hükümet yetkilileri daha önce vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceği yönünde endişeli olduklarını açıklamıştı. Böylece salgının başından bu yana Tokyo ve çevresi için dördüncü kez olağanüstü hal kararı alındı.

Geçtiğimiz yaz yapılması gereken 2020 Olimpiyat Oyunları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Oyunlar 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak düzenlenecek.