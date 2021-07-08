O Polisler Görevden Uzaklaştırıldı

Ordu Valiliği, Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’yü ters kelepçe takarak gözaltına alan 2 polis memurunun, görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Fatma Yümlü’nün yerel bir televizyon kanalında AKP’yi eleştirdikten sonra gözaltına alındığı ileri sürülmüş daha sonra bu iddia yalanlanmıştı.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.

Fatma Yümlü’ye ait moda evinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından “temaslı” olarak kaydedilen Yümlü’nün filyasyon ekibi tarafından iş yerinde olduğu tespit edilmişti. İddialara göre Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

Yümlü’nün kısa bir süre önce yerel televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi sert sözlerle eleştirmesi nedeniyle gözaltına alındığı da iddia edilmişti.